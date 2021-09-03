MiLB／低階1A林暉盛先發4.1局無關勝敗 陳聖平貢獻1分打點

旅美洛杉磯道奇隊小聯盟低階1A投手林暉盛今天先發出賽，總計投4.1局失掉2分責失分，球隊終場以8比4擊敗教士隊，林暉盛無關勝敗；響尾蛇隊低階1A野手陳聖平今天貢獻1打點吞2K。

美國職棒小聯盟低階1A賽事道奇隊今天與聖地牙哥教士隊交手，道奇隊派出台灣投手林暉盛先發，林暉盛首局讓打者3上3下。

2局1人出局後有狀況，林暉盛先投出四壞保送，2人出局後接連被敲2支安打失掉1分，3、4局回穩，沒有多掉分數。

5局1人出局後，林暉盛投出四壞保送、被敲安打、再投出觸身球保送讓打者攻占滿壘、被換下場，接替投球的隊友被敲出滾地球失掉1分，這1分要算在林暉盛身上。

林暉盛今天總計用72球投4.1局，被敲出3支安打，投出4次三振、失掉2分皆為責失分、賽後防禦率6.04，球隊拿下勝利，林暉盛無關勝敗。

亞利桑那響尾蛇隊低階1A野手陳聖平今天與舊金山巨人隊比賽先發打第9棒、守二壘，陳聖平3局遭觸身球保送、盜壘失敗，5局、7局打擊機會都吞下三振，9局壘上有人敲出二壘方向滾地球，靠著野手選擇上壘、有1分打點。

陳聖平今天總計3打數吞下2次三振，貢獻1分打點，賽後打擊率1成91；響尾蛇隊終場以2比5不敵巨人隊。