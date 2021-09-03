MLB／今日戰績表 費城人麥卡臣開轟勝國民拉出6連勝
MLB今日戰績表
費城人 7:6 國民
運動家 8:6 老虎
釀酒人 1:5 巨人
紅襪 4:0 光芒
馬林魚 3:4 大都會
海盜 5:6(11局) 小熊
印地安人 4:2 皇家
勇士 6:5 洛磯
MLB明日賽程
時間 客場 主場
02:20 海盜 vs. 小熊
07:05 金鶯 vs. 洋基
07:05 大都會 vs. 國民
07:07 運動家 vs. 藍鳥
07:10 印地安人 vs. 紅襪
07:10 老虎 vs. 紅人
07:10 雙城 vs. 光芒
07:10 費城人 vs. 馬林魚
08:10 白襪 vs. 皇家
08:10 紅雀 vs. 釀酒人
08:40 勇士 vs. 洛磯
09:38 遊騎兵 vs. 天使
09:40 水手 vs. 響尾蛇
09:45 道奇 vs. 巨人
10:10 太空人 vs. 教士
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