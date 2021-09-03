快訊

實聯制爭議未解：政府和電信業者誰有操控權？

21萬劑高端打不掉？ 指揮中心開放「免預約直接打」

MLB／今日戰績表 費城人麥卡臣開轟勝國民拉出6連勝

聯合新聞網 / 整理
費城人麥卡臣開轟。 美聯社
費城人麥卡臣開轟。 美聯社

MLB今日戰績表

費城人 7:6 國民

運動家 8:6 老虎

釀酒人 1:5 巨人

紅襪 4:0 光芒

馬林魚 3:4 大都會

海盜 5:6(11局) 小熊

印地安人 4:2 皇家

勇士 6:5 洛磯

MLB明日賽程

時間 客場 主場

02:20 海盜 vs. 小熊

07:05 金鶯 vs. 洋基

07:05 大都會 vs. 國民

07:07 運動家 vs. 藍鳥

07:10 印地安人 vs. 紅襪

07:10 老虎 vs. 紅人

07:10 雙城 vs. 光芒

07:10 費城人 vs. 馬林魚

08:10 白襪 vs. 皇家

08:10 紅雀 vs. 釀酒人

08:40 勇士 vs. 洛磯

09:38 遊騎兵 vs. 天使

09:40 水手 vs. 響尾蛇

09:45 道奇 vs. 巨人

10:10 太空人 vs. 教士

球隊戰績表

太空人

相關新聞

MLB／連7場敲安！張育成雙安帶打點 國外主播大讚

印地安人隊台將張育成今天延續好手感連七場敲安，而且又是單場雙安演出，9局下更有美技演出，幫助印地安人隊以4：2擊敗皇家隊...

MiLB／低階1A林暉盛先發4.1局無關勝敗 陳聖平貢獻1分打點

旅美洛杉磯道奇隊小聯盟低階1A投手林暉盛今天先發出賽，總計投4.1局失掉2分責失分，球隊終場以8比4擊敗教士隊，林暉盛無...

MLB／今日戰績表 費城人麥卡臣開轟勝國民拉出6連勝

MLB今日戰績表 費城人 7:6 國民 運動家 8:6 老虎 釀酒人 1:5 巨人 紅襪 4:0 光芒 馬林魚 3:4 大都會 海盜 5:6(11局) 小熊 印地安人

MLB／這要怎麼比賽？艾達颶風讓洋基2A球場變「大型水庫」

美國東海岸受到颶風艾達（Ida）重創，除了傳出多人死亡外，多項設施也被摧毀，其中就包括美國職棒大聯盟（MLB）紐約洋基隊...

MLB／球來就打！兩隊首局首打席首球開轟 33年來第一次

大都會隊與馬林魚隊之戰出現罕見景象，羅哈斯（Miguel Rojas）、維拉（Jonathan Villar）都敲出首局...

MLB／張育成代打開轟 幫兒慶生

在兒子一歲生日這天，印地安人隊台將張育成用生涯首支代打追平砲慶生，而印地安人與皇家隊鏖戰到十一局，張育成再追加一支一分打...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。