MLB／今日戰績表 道奇薛則先發勝勇士助隊拉出3連勝
MLB今日戰績表
紅雀 5:4(7局) 紅人
紅雀 2:12(7局) 紅人(雙重戰)
洛磯 9:5 遊騎兵
教士 3:8 響尾蛇
太空人 0:1 水手
費城人 (延賽) 國民
洋基 4:1 天使
金鶯 4:5 藍鳥
運動家 6:8 老虎
紅襪 3:2 光芒
海盜 3:6 白襪
印地安人 5:3(11局) 皇家
小熊 3:0 雙城
釀酒人 5:2 巨人
勇士 3:4 道奇
馬林魚 (延賽) 大都會
MLB明日賽程
時間 客場 主場
01:05 費城人 vs. 國民
01:10 運動家 vs. 老虎
03:45 釀酒人 vs. 巨人
07:10 紅襪 vs. 光芒
07:10 馬林魚 vs. 大都會
08:05 海盜 vs. 小熊
08:10 印地安人 vs. 皇家
08:40 勇士 vs. 洛磯
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