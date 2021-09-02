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MLB／今日戰績表 道奇薛則先發勝勇士助隊拉出3連勝

聯合新聞網 / 整理
薛則6局飆9K無失分，助道奇打敗勇士。 路透
薛則6局飆9K無失分，助道奇打敗勇士。 路透

MLB今日戰績表

紅雀 5:4(7局) 紅人

紅雀 2:12(7局) 紅人(雙重戰)

洛磯 9:5 遊騎兵

教士 3:8 響尾蛇

太空人 0:1 水手

費城人 (延賽) 國民

洋基 4:1 天使

金鶯 4:5 藍鳥

運動家 6:8 老虎

紅襪 3:2 光芒

海盜 3:6 白襪

印地安人 5:3(11局) 皇家

小熊 3:0 雙城

釀酒人 5:2 巨人

勇士 3:4 道奇

馬林魚 (延賽) 大都會

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:05 費城人 vs. 國民

01:10 運動家 vs. 老虎

03:45 釀酒人 vs. 巨人

07:10 紅襪 vs. 光芒

07:10 馬林魚 vs. 大都會

08:05 海盜 vs. 小熊

08:10 印地安人 vs. 皇家

08:40 勇士 vs. 洛磯

球隊戰績表

太空人

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