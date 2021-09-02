MLB／今日戰績表 道奇薛則先發勝勇士助隊拉出3連勝

2021年大聯盟最吸睛球員就屬天使隊「二刀流」日籍選手大谷翔平。截至今日，大谷翔平既能轟，又善跑，還會拿勝投超人級表現，不僅令大聯盟媒體瞠目結舌，更是讓日本媒體喜出望外，因為他的表現可說是滿足了日本人

2021-09-02 07:00