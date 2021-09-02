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MLB／前田健太動刀提前關機 拚明年滿血回歸

中央社 / 明尼蘇達1日綜合外電報導
雙城日籍王牌右投前田健太今天接受「湯米．約翰手術」治療他投球的右臂，本季確定提前「關機」。 美聯社
雙城日籍王牌右投前田健太今天接受「湯米．約翰手術」治療他投球的右臂，本季確定提前「關機」。 美聯社

MLB雙城日籍王牌右投前田健太今天接受「湯米．約翰手術」治療他投球的右臂，本季確定提前「關機」，以盼能在2022年球季開打後重回球場。

明尼蘇達雙城今晚在主場迎戰芝加哥小熊的比賽之前，雙城總教練包德利（RoccoBaldelli）告知媒體這項消息。

俗稱「湯米．約翰手術」（Tommy John Surgery）的手肘尺骨附屬韌帶重建手術，通常需要14個月的恢復期，但包德利暗示，雙城希望前田健太能在9至12個月後回歸。

過去兩個球季，雙城都在美國聯盟中區稱王，本季原本也讓人充滿期待，但卻打出令人失望的一季，如今前田健太提前「關機」，更是雪上加霜。

33歲的前田健太，今年的表現也大幅下滑，他去年投66又2/3局，送出80次三振，戰績6勝1敗，防禦率2.70，在美聯塞揚獎（Cy Young Award）票選的得票數高居第2，但他今年先發21場，戰績僅6勝5敗，防禦率是生涯新高的4.66。

在MLB第6年的前田健太，8月21日對上紐約洋基時，先發僅投4又1/3局便提前退場，當時他就明顯感覺不適。前田健太在MLB先後待過洛杉磯道奇和雙城兩隊，出賽169場，其中135場是先發，戰績59勝41敗，防禦率3.87。

雙城 前田健太 MLB

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