快訊

台南男為圓夢打造渦輪自行車 30秒內飆上133公里

民進黨不演了！派系治國恐怖平衡 解散越喊越壯大

MLB／大谷對戰洋基打擊極端 僅有4安都是全壘打但吞10K

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
大谷本季對戰洋基打擊結果很極端，4支安打都是全壘打，但也吞了10K之多。 美聯社
大谷本季對戰洋基打擊結果很極端，4支安打都是全壘打，但也吞了10K之多。 美聯社

天使隊今天在洛杉磯主場打擊不順， 被洋基隊王牌投手柯爾（Gerrit Cole）賞了15次三振，3連戰最後一戰以1：4落敗，大谷翔平對戰3次全部揮空吞K，都是球速98、99英里的速球，無法再對洋基上演全壘打秀。

大谷擔任先發2棒指定打擊，柯爾首局對他投出第1球未硬碰硬，而是83英里彈指曲球；兩人對戰3個打席，柯爾用四縫線速球搭配變速球、彈指曲球、伸卡球，最後決勝球都是速球，讓大谷在首局、3局下、6局下面對98、99、99英里的球速，統統揮空三振。

9局下最後一次打擊，大谷面對洋基「守護神」查普曼（Aroldis Chapman），又是連續兩顆98英里速球，第2球偏內角，打成二壘飛球出局。

天使、洋基結束本季7場交手，天使以4勝3敗占上風，大谷對洋基的打擊表現相當極端，7戰合計25個打數只有4支安打，一共吞下10次三振，被保送兩次，打擊率1成60。

但大谷這4安紀錄都是全壘打，共有16個壘打數，攻下5分打點，對戰7場比賽也為天使跑回6分。

值得一提的是，大谷本季19場登板先發投出8勝1敗、防禦率3，最糟的一戰是在7月1日對戰洋基，只投0.2局失7分，天使打完前8局仍以4：8落後，9局上狂攻7分反以11：8逆轉勝，大谷幸運逃過敗投。

大谷本季42轟紀錄仍是大聯盟所有打者最多，共有5隊至少被他轟出4支全壘打，包括金鶯、老虎、洋基、水手、光芒，其中老虎被打5支最多。

洋基 天使 柯爾

延伸閱讀

MLB／柯爾對天使飆15K奪第14勝 大谷翔平苦吞3K

MLB／對大谷投球策略？洋基柯爾無奈：他不需要更多優勢

MLB／專家自辦塞揚票選 洋基柯爾、道奇布勒名列前茅

MLB／看似40轟變平凡飛球 大谷讓洋基王牌柯爾嚇到抬腿

相關新聞

MLB／延長賽追加長打 張育成近5戰敲4轟、3支二壘打

印地安人隊台將張育成今天在7局上代打的陽春砲，幫助球隊追平比數，也與皇家隊鏖戰到延長賽11局，張育成追加一支二壘打，最終...

MLB／大谷對戰洋基打擊極端 僅有4安都是全壘打但吞10K

天使隊今天在洛杉磯主場打擊不順， 被洋基隊王牌投手柯爾（Gerrit Cole）賞了15次三振，3連戰最後一戰以1：4落...

MLB／柯爾對天使飆15K奪第14勝 大谷翔平苦吞3K

洋基、天使隊本季最後一次交手，洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）大演三振秀，在天使主場先發7局，只被揮出4支安打...

大谷翔平時代來臨 天使另一王牌楚奧特可望得到救贖？

2021年大聯盟最吸睛球員就屬天使隊「二刀流」日籍選手大谷翔平。截至今日，大谷翔平既能轟，又善跑，還會拿勝投超人級表現，不僅令大聯盟媒體瞠目結舌，更是讓日本媒體喜出望外，因為他的表現可說是滿足了日本人

MLB／相隔116天回先發 有原航平用10上10下開場

等待116天，遊騎兵隊日籍投手有原航平重返大聯盟，傷癒首戰就用連10上10下開場，最終只因全壘打掉1分，3.1局失1分退...

MLB／張育成轟生涯首支代打砲 旅美台將第二人

雖然只有一次代打機會，印地安人隊台將張育成把握住，在今天對皇家隊之戰開轟，近5場出賽敲出4轟，這是他生涯第一發代打全壘打...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。