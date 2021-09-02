MLB／柯爾對天使飆15K奪第14勝 大谷翔平苦吞3K

洋基、天使隊本季最後一次交手，洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）大演三振秀，在天使主場先發7局，只被揮出4支安打失1分，狂飆15K寫下個人本季單場新高，幫助洋基4：1獲勝，也逃過3連戰遭清盤命運。

天使日籍球星大谷翔平今天4個打數掛零，遭柯爾三振3次，本季全壘打數停留在42支，仍居大聯盟榜首，也是唯一40轟打者；藍鳥隊重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）對金鶯之戰4支1、未開轟，以39轟排名第2。

洋基8月28日擊敗運動家隊，寫下隊史近60年首次13連勝紀錄，勝利投手就是柯爾；洋基接著吞下4連敗，包括對天使3連戰前兩戰都輸，今天又靠柯爾止敗，他奪下本季第14勝，仍是美聯最多勝投手。

柯爾的老家就在天使球場附近，就讀的高中離球場不到7公里，家人以前還持有天使季票；他在這座球場投得特別順手，生涯5場先發投出4勝、防禦率2.37，一共飆出48次三振。

天使今天前5局無法從柯爾的手中得分，6局下靠佛列契（David Fletcher）二壘打攻下1分，追成1：3，柯爾終止生涯最佳21.2局未失分紀錄。

8局上，洋基重砲賈吉（Aaron Judge） 轟出左外野陽春砲，本季第30轟出爐，洋基終場3分之差獲勝，但天使本季對戰7場仍以4勝3敗占優勢。