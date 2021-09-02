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MLB／張育成轟生涯首支代打砲 旅美台將第二人
雖然只有一次代打機會，印地安人隊台將張育成把握住，在今天對皇家隊之戰開轟，近5場出賽敲出4轟，這是他生涯第一發代打全壘打，大聯盟台將第二人。
張育成前兩天未出賽，今天對上皇家隊，在7局上2出局後上場代打，面對布蘭茲（Jake Brentz）在2好1壞下，將一顆86.3哩的滑球敲出左外野，這發陽春砲幫助印地安人隊將比數追平為3：3。
這發全壘打是張育成本季第七轟，也是最近4轟中唯一的左外野全壘打（其他皆為反方向），擊球初速為104.7哩、距離369呎。
張育成單季7轟、生涯8轟都持續推升台灣球員的新紀錄，而這支生涯首支代打砲，則是繼2007年9月12日的道奇隊胡金龍之後，再次有台灣球員代打開轟，林子偉、投手郭泓志都是在先發時開轟。
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