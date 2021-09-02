MLB／相隔116天回先發 有原航平用10上10下開場

等待116天，遊騎兵隊日籍投手有原航平重返大聯盟，傷癒首戰就用連10上10下開場，最終只因全壘打掉1分，3.1局失1分退場，然而遊騎兵隊牛棚失守，最終反以5：9遭到洛磯隊逆轉。

有原航平在5月9日先發後，因右手中指受傷進入傷兵名單，隨後又進行右肩動脈瘤手術，經過2A、3A復健賽後，才在今天回到大聯盟投手丘。

有原航平表示，長時間沒比賽，確實在心理調適上很困難，「比賽前我有點緊張，但能夠回到投手丘，真的很開心，隊友也說很開心看到我回來，我很感激。」

連續解決遊騎兵隊打者10人次，有原航平直到4局上才被羅傑斯（Brendan Rogers）敲出陽春砲，也讓遊騎兵隊決定換投，有原航平投47球退場，3.1局被敲1安失1分，有3次三振，防禦率6.19。

有原航平停賽前的控球失準狀況，也透過開刀獲得改善，他認為今天控球不錯，變化球也比預期的好，「身體感覺很好，我希望在剩下的球季能再增加球速，但整體來說很好。」

有原航平退場時遊騎兵隊仍以5：1領先，但是洛磯隊逐漸追近，5局打完只剩1分差，而9局上洛磯隊的5分大局更是一口氣逆轉比數。