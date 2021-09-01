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MLB／今日戰績表 藍鳥小葛雷諾連兩天開砲第39轟出爐

聯合新聞網 / 整理
藍鳥小葛雷諾連兩天開轟，本季第39轟出爐，僅落後大谷的42轟。 美聯社
藍鳥小葛雷諾連兩天開轟，本季第39轟出爐，僅落後大谷的42轟。 美聯社

MLB今日戰績表

紅雀 vs. 紅人(延賽)

費城人 12:6 國民

金鶯 4:2 藍鳥

運動家 9:3 老虎

馬林魚 5:6 大都會

馬林魚 1:3 大都會(雙重戰)

紅襪 5:8 光芒

洛磯 3:4 遊騎兵

海盜 2:4 白襪

印地安人 7:2 皇家

小熊 3:1 雙城

洋基 4:6 天使

教士 3:0 響尾蛇

釀酒人 6:2 巨人

太空人 0:4 水手

勇士 2:3 道奇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:10 紅雀 vs. 紅人

02:05 洛磯 vs. 遊騎兵

03:40 教士 vs. 響尾蛇

04:10 太空人 vs. 水手

06:40 紅雀 vs. 紅人(雙重戰)

07:05 費城人 vs. 國民

07:07 洋基 vs. 天使

07:07 金鶯 vs. 藍鳥

07:10 運動家 vs. 老虎

07:10 紅襪 vs. 光芒

08:10 海盜 vs. 白襪

08:10 印地安人 vs. 皇家

08:10 小熊 vs. 雙城

09:45 釀酒人 vs. 巨人

10:10 勇士 vs. 道奇

球隊戰績表

太空人

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MLB今日戰績表 紅雀 vs. 紅人(延賽) 費城人 12:6 國民 金鶯 4:2 藍鳥 運動家 9:3 老虎 馬林魚 5:6 大都會 馬林魚 1:3 大都會(雙重戰) 紅襪 5:8 光

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