MLB／今日戰績表 藍鳥小葛雷諾連兩天開砲第39轟出爐
MLB今日戰績表
紅雀 vs. 紅人(延賽)
費城人 12:6 國民
金鶯 4:2 藍鳥
運動家 9:3 老虎
馬林魚 5:6 大都會
馬林魚 1:3 大都會(雙重戰)
紅襪 5:8 光芒
洛磯 3:4 遊騎兵
海盜 2:4 白襪
印地安人 7:2 皇家
小熊 3:1 雙城
洋基 4:6 天使
教士 3:0 響尾蛇
釀酒人 6:2 巨人
太空人 0:4 水手
勇士 2:3 道奇
MLB明日賽程
時間 客場 主場
01:10 紅雀 vs. 紅人
02:05 洛磯 vs. 遊騎兵
03:40 教士 vs. 響尾蛇
04:10 太空人 vs. 水手
06:40 紅雀 vs. 紅人(雙重戰)
07:05 費城人 vs. 國民
07:07 洋基 vs. 天使
07:07 金鶯 vs. 藍鳥
07:10 運動家 vs. 老虎
07:10 紅襪 vs. 光芒
08:10 海盜 vs. 白襪
08:10 印地安人 vs. 皇家
08:10 小熊 vs. 雙城
09:45 釀酒人 vs. 巨人
10:10 勇士 vs. 道奇
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