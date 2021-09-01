MLB／今日戰績表 藍鳥小葛雷諾連兩天開砲第39轟出爐

上週末紐約大都會隊在主場迎接來戰的華盛頓國民隊，並且於29日(周日)當天下午進行系列戰的第三戰、也是最後一戰。雖然結果讓在場的球迷感到開心，大都會隊以9比4不但贏得該場比賽，也以兩勝一負的戰績，取得這

2021-09-01 07:00