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大谷翔平時代來臨 天使另一王牌楚奧特可望得到救贖？

聯合新聞網 / Dennis
雖說現年30歲楚奧特正值當打之年，且還有一段不短職業生涯等待著他，可是只要待在沒有強力先發投手群與牛棚的天使隊，楚奧特是不可能達成其冠軍美夢。 美聯社
雖說現年30歲楚奧特正值當打之年，且還有一段不短職業生涯等待著他，可是只要待在沒有強力先發投手群與牛棚的天使隊，楚奧特是不可能達成其冠軍美夢。 美聯社

2021年大聯盟最吸睛球員就屬天使隊「二刀流」日籍選手大谷翔平。截至今日，大谷翔平既能轟，又善跑，還會拿勝投超人級表現，不僅令大聯盟媒體瞠目結舌，更是讓日本媒體喜出望外，因為他的表現可說是滿足了日本人，一直以來在運動競技場上無法達到的優越感。畢竟2021年大谷翔平不僅是天使隊還是大聯盟新一號看板人物。

正當大谷翔平持續以驚人表現轟炸媒體鎂光燈的同時，天使隊另一張當家球星，也就是過去十年以「地表最強棒球員」之姿馳騁大聯盟的楚奧特(Mike Trout)，目前仍是名列於天使隊的傷兵名單中，默默尋求再次回到球場的機會。

根據美國媒體報導，自從楚奧特於5月份一場比賽傷及小腿後，就再也沒有回到球場。突如其來小腿傷勢目前仍舊困擾著楚奧特，且持續延遲他回程時間表。按照目前天使隊戰績的走向與其主帥麥登(Joe Maddon)說法，天使隊很有可能藉機讓楚奧特好好休息，因此球迷們很有可能在2021球季再也看不到他上場了。雖然天使隊目前有新一代MVP大谷翔平入陣，可是想要搶到一張季後賽門票機會卻十分渺茫。

大谷翔平未來能否繼續保持健康與今年MVP等級的身手，將會能為楚奧特冠軍夢一張重要拼圖。 美聯社
大谷翔平未來能否繼續保持健康與今年MVP等級的身手，將會能為楚奧特冠軍夢一張重要拼圖。 美聯社

如果天使隊今年再次無法進軍季後賽，這將會是這位號稱地表最強棒球員，連續第7季與季後賽無緣，而且其職業生涯季後賽勝場數將繼續「加零」。儘管楚奧特現有數據就已經可以令他位列仙班入主古柏鎮，但是沒有一座聯盟主席獎盃(Commissioner’s Trophy)加持，將會是他傳奇性生涯一大遺憾。不過，楚奧特並不是唯一一位有此遺憾球員，與他其名費城人隊哈波(Bryce Harper)，如今也同樣的深陷球隊無法在季後賽開胡泥沼中。

綜觀大聯盟歷史中也有不少名人堂級傳奇人物與楚奧特同病相憐，例如：打擊機器威廉斯(Ted Williams)、600轟名人小葛瑞飛(Ken Griffey Jr.)、「史上最強的技術與最惡劣的人格」的柯布(Ty Cobb)等，都是沒有冠軍戒指名人堂選手，但這也無法抹滅他們的傳奇性。

不同於籃球或是足球，棒球畢竟是團隊且分工細膩運動，身為打者楚奧特不管再如何能打，一場比賽最多也只有4到5次的打擊機會，而且不是每一次上場打擊都是能立竿見影為球隊建功。更何況，大聯盟強度絕非學生棒球可比擬，在甲子園，一名王牌投手可以同時兼任球隊中心打者，但在分工明確的大聯盟裡，楚奧特深知，如果沒有其他隊友奧援，自己這「地表最強」金字招牌，也終究孤掌難鳴，甚至會被認為名過其實。

回過頭來看天使隊近幾年表現，在經歷過三任總教練與三任總經理改朝換代，天使隊戰績 就是沒有任何起色。如果天使隊戰績未來持續低迷，楚奧特很有可能步上上述前輩們後塵，在沒有桂冠加冕下結束自己輝煌生涯。

雖然說現年30歲楚奧特正值當打之年，且還有一段不短職業生涯等待著他，可是只要待在沒有強力先發投手群與牛棚的天使隊，楚奧特是不可能達成其冠軍美夢。也許今年異軍突起，且能投擅打的大谷翔平會是楚奧特贏得第一場季後賽勝利解藥，但是大谷未來能否繼續保持健康與今年MVP等級的身手，將會能為楚奧特冠軍夢一張重要拼圖，也會是為自己「地表最強」名號得到救贖的解藥之一。

日本 桂冠 足球

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