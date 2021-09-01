MLB／勇士又傷一員 明星二壘手自打球傷膝提前退場

亞特蘭大勇士二壘手奧比斯（Ozzie Albies）今天在球隊出戰洛杉磯道奇的5局上打擊時，因自打球擊中左膝蓋受傷倒地，被迫提前退場。

奧比斯相中道奇右投布勒（Walker Buehler）一顆球猛力揮擊，球擦棒後擊中阿比斯自己的左膝蓋和小腿肌肉交界處，讓他痛到倒地。兩名防護員隨即上前觀察，勇士教頭史尼克（Brian Snitker）也到場內關心，之後阿比斯就被防護員抬出場。

勇士由亞卓恩薩（Ehire Adrianza）繼續阿比斯未完成的打席，最後亞卓恩薩擊出滾地球出局。

奧比斯傷退對勇士無疑是雪上加霜，因為外野手阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）先前才因膝傷整季報銷。

奧比斯本季第2度入選明星賽，目前打擊率2成59，有23支全壘打與86分打點，全壘打只差一支就追平生涯最佳表現，打點則是追平生涯最佳成績。

奧比斯在大聯盟5個球季平均打擊率2成74，整體攻擊指數（OPS）0.802，有83支全壘打與291分打點。