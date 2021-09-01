MLB／近19戰同區球隊幾非對手 光芒9連勝美東王座越來越穩

美聯東區龍頭光芒氣勢無法擋，今日先發投手亞布洛（Ryan Yarbrough）6局失2分好投，再加上打線幫忙奠定勝基，終場光芒以8：5擊敗紅襪笑納9連勝，近19場對戰同分區球隊更拿下18勝1敗，美東王位越坐越穩。

光芒在3局下趁著紅襪隊先發皮寇克（Brad Peacock）控球不穩攻占滿壘，法蘭柯（Wander Franco）適時敲出帶有2分打點的安打，紅襪緊急換投仍無法止血，米道斯（Austin Meadows）和狄亞士（Yandy Diaz）繼續在紅襪傷口撒鹽，光芒單局海灌6分奠定勝基，取得7：1大幅領先。

亞布洛6局上雖挨了史瓦伯（Kyle Schwarber）一發陽春砲，但仍繳出6局失2分的優質先發。8局打完，光芒取得8：3領先，而紅襪9上吹起反攻號角將差距追到3分差，令光芒嚇出一身冷汗，不過終場仍以8：5守下勝利，亞柏格收下本季第8勝。

光芒贏球後勝場比敗場多了36場(84勝36負)是隊史最佳，教頭凱許（Kevin Cash）給予球隊肯定：「這要歸功於球員們，他們值得這一切。我們已經打了5個月的好球，接下來要迎接第6個月了。」

此外光芒自美國時間7月29日以來，近19場對上美東球隊達成18勝1負的超優戰績，為大聯盟史上第3支完成如此壯舉的球隊。此外，他們之前在5月就拿下22勝6敗的佳績，8月份又豪取21勝，成為自2002年運動家以來，首支在單季兩個月份中都取得21勝以上的球隊。

反觀紅襪近期飽受新冠肺炎折磨爆發染疫潮，包含工具人赫南德茲（Kike Hernandez）、內野手阿若尤（Christian Arroyo）、終結者巴恩斯（Matt Barnes）和左投培瑞茲（Martin Perez）等多名主力球員中標，今日又有日籍牛棚投手澤村拓一賽前確診，比賽中游擊手波賈茲(Xander Bogaerts)同樣因確診陽性緊急退場，讓紅襪隊總教練柯拉（Alex Cora）也坦言，很擔心之後會爆出更多病例，想爭取第二張外卡門票告急。