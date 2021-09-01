MLB／生涯首次盜本壘 大谷翔平42轟22盜美聯史上第4人

天使隊日籍好手大谷翔平今天沒有敲全壘打，但用著快腿兩次盜壘成功、跑回兩分，5局「盜本壘」更是生涯第一次，也幫助球隊以6：4擊敗洋基隊。

大谷翔平今天擔任先發第二棒、指定打擊，在5局下2出局、二三壘有人時，獲得故意四壞保送，戈瑟蘭（Phil Gosselin）的安打先送回兩分，也營造一、三壘有人的有利局面。

此時戈瑟蘭發動延遲盜壘，看到捕手球傳二壘，三壘的大谷也發動快腿往本壘衝，成功滑進壘包、躲過觸殺，為天使隊跑回該局第3分、全場第6分。

加上4局時大谷翔平也靠著四壞保送上壘，並與二壘的佛列契（David Fletcher）發動雙盜壘成功，接下來瓦許（Jared Walsh）的三分砲幫助天使隊先馳得點。

大谷翔平本季累積42轟、22次盜壘成功，成為美聯史上第四人，前三人以坎塞柯（Jose Canseco）在1988、1991、1998年三度達成最多，「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）也在1998、2007年達成過，小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.） 則在1999年達陣。

2次保送、盜壘成功外，大谷翔平另外在首打席敲出左外野飛球出局，7局下的第4打席則是游擊飛球出局，總計2打數無安打，打擊率小降到2成62。