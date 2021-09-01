MLB／布里頓左手將動刀 洋基牛棚大將本季報銷

洋基下半季拉出一波13連勝一舉衝上美聯外卡龍頭，投手戰力功不可沒。不過洋基隊牛棚大將布里頓（Zack Britton）日前因手部傷勢，被放進10天傷兵名單，而今天據《SNY》報導，他將動刀移除左手肘碎骨，他無奈地說：「以這種方式結束令人失望。」

此外，報導指出，醫生也將對他的手肘內側副韌帶檢查，以確定是否需要進行韌帶置換手術（俗稱TJ手術）。

今年布里頓傷病不斷，他季初動刀，6月份好不容易才復出，後來因腿筋拉傷進傷兵名單，如今慣用手左手又確定得動刀，幾乎可確定本季報銷，他說：「以這種方式結束令人失望。」不過布里頓也提到，隨著年齡增長，每一次都在嘗試新的改進方法，他將這次手術視為開啟生涯新的篇章，他表示，當他再次重返球場時，勢必會讓自己變更好。

布里頓本季出賽22場，繳出0勝1負，主投18.1局失14分，其中有12分為責失，送出14次BB、16K，有11次中繼成功、1次救援成功，防禦率5.89。

據《CBS》指出，洋基將布里頓放入60天傷兵名單，回歸日期目前仍未定。