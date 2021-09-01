MiLB／李灝宇新人聯盟初亮相1打席 隊友徐基麟救援成功

美職新人聯盟費城人隊台將李灝宇今天生涯初亮相，打了1個打席沒有敲安打，第4局退場休息；同場李灝宇的隊友徐基麟後援2局，被敲3支安打失1分，奪下救援成功。

年僅18歲的李灝宇畢業於平鎮高中，從高一就是球隊的主力打者，有「怪力男」之稱，長打能力出色，曾是2019年U18世界盃冠軍班底。李灝宇在今年6月中確定與費城人隊簽約，成為費城人隊史第4名台灣選手、現役第3人。

新人聯盟費城人隊今天與藍鳥隊的賽事，李灝宇生涯初登場，先發打第7棒、擔任二壘手，不過僅在1局下打了1個打席，擊出一壘飛球出局，在4局上守備時被換下場，職業生涯首安還要再等等。

同場費城人隊台灣投手徐基麟也有出賽，在8局上登板，解決2名打者後，被敲一壘安打再被敲三壘安打，失掉1分，最後讓打者擊出飛球出局；9局上徐基麟續投，2出局後被敲一壘安打，最終沒有失分。

總計徐基麟投2局被敲3支安打、失掉1分，終場費城人隊以7比5擊敗藍鳥隊，徐基麟奪下救援成功，目前在新人聯盟出賽6場、防禦率5.40。

低階1A賽事，皇家隊王志庭在8局上登板，被敲安打後讓下一棒擊出雙殺打，接著雖然隊友發生失誤，不過最後送出三振；9局上被敲2支安打，不過也飆出2次三振化解危機。總計王志庭投2局被敲3支安打，沒有失分，目前防禦率2.08，終場皇家隊低階以1比8不敵光芒隊低階1A。