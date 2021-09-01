快訊

首例突破性感染機師驗出Delta 指揮中心加嚴機組員檢疫

20年苦戰到此結束？拜登怒答的「阿富汗終戰總結論」

MiLB／李灝宇新人聯盟初亮相1打席 隊友徐基麟救援成功

中央社 / 台北1日電
美職新人聯盟費城人隊台將李灝宇今天生涯初亮相，打了1個打席沒有敲安打，第4局退場休息。 聯合報系資料照
美職新人聯盟費城人隊台將李灝宇今天生涯初亮相，打了1個打席沒有敲安打，第4局退場休息。 聯合報系資料照

美職新人聯盟費城人隊台將李灝宇今天生涯初亮相，打了1個打席沒有敲安打，第4局退場休息；同場李灝宇的隊友徐基麟後援2局，被敲3支安打失1分，奪下救援成功。

年僅18歲的李灝宇畢業於平鎮高中，從高一就是球隊的主力打者，有「怪力男」之稱，長打能力出色，曾是2019年U18世界盃冠軍班底。李灝宇在今年6月中確定與費城人隊簽約，成為費城人隊史第4名台灣選手、現役第3人。

新人聯盟費城人隊今天與藍鳥隊的賽事，李灝宇生涯初登場，先發打第7棒、擔任二壘手，不過僅在1局下打了1個打席，擊出一壘飛球出局，在4局上守備時被換下場，職業生涯首安還要再等等。

同場費城人隊台灣投手徐基麟也有出賽，在8局上登板，解決2名打者後，被敲一壘安打再被敲三壘安打，失掉1分，最後讓打者擊出飛球出局；9局上徐基麟續投，2出局後被敲一壘安打，最終沒有失分。

總計徐基麟投2局被敲3支安打、失掉1分，終場費城人隊以7比5擊敗藍鳥隊，徐基麟奪下救援成功，目前在新人聯盟出賽6場、防禦率5.40。

低階1A賽事，皇家隊王志庭在8局上登板，被敲安打後讓下一棒擊出雙殺打，接著雖然隊友發生失誤，不過最後送出三振；9局上被敲2支安打，不過也飆出2次三振化解危機。總計王志庭投2局被敲3支安打，沒有失分，目前防禦率2.08，終場皇家隊低階以1比8不敵光芒隊低階1A。

費城人 皇家

延伸閱讀

中職／獅隊打線發揮擊敗桃猿 陳韻文達成生涯百救援

中職／宋晟睿生涯首支再見安兄弟勝 MVP獻給王光輝

MiLB／鄭宗哲新人聯盟單場4安2盜 張景淯後援無關勝敗

MiLB／陳柏毓升上低階1A 徐基麟復健賽1局飆2三振

相關新聞

MLB／生涯首次盜本壘 大谷翔平42轟22盜美聯史上第4人

天使隊日籍好手大谷翔平今天沒有敲全壘打，但用著快腿兩次盜壘成功、跑回兩分，5局「盜本壘」更是生涯第一次，也幫助球隊以6：...

MLB／對大谷投球策略？洋基柯爾無奈：他不需要更多優勢

洋基隊王牌投手柯爾（Gerrit Cole）明天要對天使隊先發，加州出身的他，過去在天使主場投得不錯，但要對上目前大聯盟...

大都會讓世界看見台灣 卻又讓球迷失望了

上週末紐約大都會隊在主場迎接來戰的華盛頓國民隊，並且於29日(周日)當天下午進行系列戰的第三戰、也是最後一戰。雖然結果讓在場的球迷感到開心，大都會隊以9比4不但贏得該場比賽，也以兩勝一負的戰績，取得這

MLB／以後不比倒讚了 貝茲向球迷致歉致歉開心比讚

大都會今演出大逆轉，9局下海灌5分以6：5氣走馬林魚，先前以「倒讚」回應球迷噓聲的貝茲（Javier Baez）跑回大都會第6分，而他也比出大拇指向上的手勢，與隊友們開心慶祝。

MiLB／李灝宇新人聯盟初亮相1打席 隊友徐基麟救援成功

美職新人聯盟費城人隊台將李灝宇今天生涯初亮相，打了1個打席沒有敲安打，第4局退場休息；同場李灝宇的隊友徐基麟後援2局，被...

MLB／布里頓左手將動刀 洋基牛棚大將本季報銷

洋基下半季拉出一波13連勝一舉衝上美聯外卡龍頭，投手戰力功不可沒。不過洋基隊牛棚大將布里頓（Zack Britton）日前因手部傷勢，被放進10天傷兵名單，而今天據《SNY》報導，他將動刀移除左手肘碎骨，他無奈地說：「以這種方式結束令人失望。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。