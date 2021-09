MLB／以後不比倒讚了 貝茲向球迷致歉致歉開心比讚

大都會今天在雙重賽首戰演出神奇大逆轉,9局下海灌5分以6:5氣走馬林魚,先前以「倒讚」回應球迷噓聲的貝茲(Javier Baez)跑回大都會致勝第6分,而他也比出大拇指向上的手勢,與隊友們開心慶祝。加上第二戰以3:1贏球,大都會單日拿下2勝一掃陰霾。

日前大都會對上國民的比賽中,貝茲和隊友林多(Francisco Lindor)皮拉(Kevin Pillar)以「倒讚」的方式回應先前現場球迷的噓聲,對此,大都會隊總裁艾爾德森(Sandy Alderson)發表了嚴厲的聲明,表明不認同這個動作,後來球隊會議上,球員也對此表達歉意,並提到不會再這麼做。

貝茲(Javier Baez)衝回本壘得到致勝分。 美聯社

今天賽前,貝茲、林多和皮拉爾為他們對球迷比出「倒讚」致歉。林多提到,這個手勢並非特別針對球迷,並解釋比倒讚對他而言意味著克服了逆境,「然而,這是錯誤的,我向我冒犯的人道歉。」

「我不覺得球迷不好,我愛他們。但,我只是覺得我們很孤獨。」貝茲說,「球迷們想贏,而我們也想贏,但我們卻感到沮喪。我無意冒犯任何人,如果我冒犯了任何人,我們道歉。」

值得一提的是貝茲滑回致勝分時耳環也掉了,隊友慶祝到一半只好開始「地毯式」搜索,甚至連場地工作人員也加入協尋行列形成有趣畫面。

After scoring the game-winning run, Javy Báez lost his earring.



Sandy Alderson was among those on the field looking for it. pic.twitter.com/X3S2227SRE