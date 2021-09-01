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MLB／以後不比倒讚了 貝茲向球迷致歉致歉開心比讚

聯合新聞網 / 綜合報導
貝茲（左）衝回本壘得到致勝分後，他開心地與隊友擊掌慶祝。 美聯社
貝茲（左）衝回本壘得到致勝分後，他開心地與隊友擊掌慶祝。 美聯社

大都會今天在雙重賽首戰演出神奇大逆轉，9局下海灌5分以6：5氣走馬林魚，先前以「倒讚」回應球迷噓聲的貝茲（Javier Baez）跑回大都會致勝第6分，而他也比出大拇指向上的手勢，與隊友們開心慶祝。加上第二戰以3：1贏球，大都會單日拿下2勝一掃陰霾。

日前大都會對上國民的比賽中，貝茲和隊友林多（Francisco Lindor）皮拉（Kevin Pillar）以「倒讚」的方式回應先前現場球迷的噓聲，對此，大都會隊總裁艾爾德森（Sandy Alderson）發表了嚴厲的聲明，表明不認同這個動作，後來球隊會議上，球員也對此表達歉意，並提到不會再這麼做。

貝茲（Javier Baez）衝回本壘得到致勝分。 美聯社
貝茲（Javier Baez）衝回本壘得到致勝分。 美聯社

今天賽前，貝茲、林多和皮拉爾為他們對球迷比出「倒讚」致歉。林多提到，這個手勢並非特別針對球迷，並解釋比倒讚對他而言意味著克服了逆境，「然而，這是錯誤的，我向我冒犯的人道歉。」

「我不覺得球迷不好，我愛他們。但，我只是覺得我們很孤獨。」貝茲說，「球迷們想贏，而我們也想贏，但我們卻感到沮喪。我無意冒犯任何人，如果我冒犯了任何人，我們道歉。」

值得一提的是貝茲滑回致勝分時耳環也掉了，隊友慶祝到一半只好開始「地毯式」搜索，甚至連場地工作人員也加入協尋行列形成有趣畫面。

貝茲於季中從小熊轉至大都會，與同鄉好友林多組成黃金二游組合，他在改披大都會戰袍的前17場比賽中已敲4轟，並繳出打擊率.210、OPS 0.709的成績。

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