快訊

開學防疫眉角多！戶外課怎上、不到校算缺席？七大問一次看懂

MLB／對大谷投球策略？洋基柯爾無奈：他不需要更多優勢

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
洋基隊王牌投手柯爾。 美聯社
洋基隊王牌投手柯爾。 美聯社

洋基隊王牌投手柯爾（Gerrit Cole）明天要對天使隊先發，加州出身的他，過去在天使主場投得不錯，但要對上目前大聯盟全壘打王大谷翔平，記者詢問策略，柯爾無奈地說：「他不需要更多優勢，好嗎？」

柯爾來自南加州的新港灘市，雖然從小就是洋基隊球迷，但因地緣關係，去看過不少天使隊比賽，家裡有有買天使隊季票，明天的先發，親朋好友都會來看。

柯爾也說：「我對這座球場確實非常熟悉。」柯爾生涯在天使主場先發4場，雖然被敲出5轟，但只失7分，在此戰績是3勝0敗，防禦率僅2.70。

不過柯爾最近一次在天使主場先發是2019年，明天要對上美聯敲出42轟的大谷翔平，記者問道：「你對他不會投出什麼球？」柯爾臉色跟語氣都十分無奈，直說：「他不需要更多優勢了，好嗎？」

停頓了幾秒鐘，柯爾說：「我不會投蝴蝶球，告訴你了。」柯爾生涯投了1416局，投過速球、伸卡、滑球、曲球、變速球，就是沒投過1顆蝴蝶球。

柯爾 天使 大谷翔平

延伸閱讀

NBA／前熱火後衛憶對賭韋德 從老大哥手上贏得保時捷

MLB／專家自辦塞揚票選 洋基柯爾、道奇布勒名列前茅

MLB／看似40轟變平凡飛球 大谷讓洋基王牌柯爾嚇到抬腿

MLB／大谷4支0還吞2K 洋基柯爾差點成第40轟苦主

相關新聞

大都會讓世界看見台灣 卻又讓球迷失望了

上週末紐約大都會隊在主場迎接來戰的華盛頓國民隊，並且於29日(周日)當天下午進行系列戰的第三戰、也是最後一戰。雖然結果讓在場的球迷感到開心，大都會隊以9比4不但贏得該場比賽，也以兩勝一負的戰績，取得這

MLB／對大谷投球策略？洋基柯爾無奈：他不需要更多優勢

洋基隊王牌投手柯爾（Gerrit Cole）明天要對天使隊先發，加州出身的他，過去在天使主場投得不錯，但要對上目前大聯盟...

MLB／今日戰績表 藍鳥小葛雷諾雙響達38轟續緊追大谷

MLB今日戰績表 雙城 3:2 老虎 紅雀 3:1 紅人 費城人 7:4 國民 金鶯 3:7 藍鳥 紅襪 1:6 光芒 洛磯 3:4 遊騎兵 洋基 7:8 天使 教士 7:5 響尾蛇

MLB／從「代課老師」躍升洋基新火球男 菜鳥投手：太瘋狂了

洋基日前拉出一波相隔隊史60年的13連勝，投手群「奇兵」定功不可沒，其中今年首登大聯盟舞台的菜鳥萊丁斯（Stephen Ridings）初登板就飆出100.9英哩（約162.3公里）的火球驚豔全場。值得一提的是，他曾在休賽季期間當過「代課老師」，克服重重關卡才終於如願登上大聯盟，他也坦言，今年真的是「瘋狂的一年」。

MLB／洋基教頭愛穿帽T 直言「就是不喜歡穿球衣」

有別於籃球、排球等賽事教練在場邊時常穿著襯衫、西裝等服裝，棒球場上教練被規定必須穿著「球隊衣物」才可待在休息室。因此，大聯盟賽場教練大多是穿著與球員相同的球衣，而這也是百年累積下來的傳統。不過洋基隊教頭布恩（Aaron Boone）卻時常穿「帽T」出賽，近日他受訪時也直言：「我就是不喜歡穿」。

MiLB／鄭宗哲新人聯盟單場4安2盜 張景淯後援無關勝敗

旅美海盜隊新人聯盟野手鄭宗哲今天手感火燙，單場4安貢獻2分打點，同時展現快腿、跑出單場2盜；水手隊新人聯盟投手張景淯後援...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。