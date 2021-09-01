MLB／對大谷投球策略？洋基柯爾無奈：他不需要更多優勢

洋基隊王牌投手柯爾（Gerrit Cole）明天要對天使隊先發，加州出身的他，過去在天使主場投得不錯，但要對上目前大聯盟全壘打王大谷翔平，記者詢問策略，柯爾無奈地說：「他不需要更多優勢，好嗎？」

柯爾來自南加州的新港灘市，雖然從小就是洋基隊球迷，但因地緣關係，去看過不少天使隊比賽，家裡有有買天使隊季票，明天的先發，親朋好友都會來看。

柯爾也說：「我對這座球場確實非常熟悉。」柯爾生涯在天使主場先發4場，雖然被敲出5轟，但只失7分，在此戰績是3勝0敗，防禦率僅2.70。

不過柯爾最近一次在天使主場先發是2019年，明天要對上美聯敲出42轟的大谷翔平，記者問道：「你對他不會投出什麼球？」柯爾臉色跟語氣都十分無奈，直說：「他不需要更多優勢了，好嗎？」

停頓了幾秒鐘，柯爾說：「我不會投蝴蝶球，告訴你了。」柯爾生涯投了1416局，投過速球、伸卡、滑球、曲球、變速球，就是沒投過1顆蝴蝶球。