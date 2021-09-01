大都會讓世界看見台灣 卻又讓球迷失望了

上週末紐約大都會隊在主場迎接來戰的華盛頓國民隊，並且於29日(周日)當天下午進行系列戰的第三戰、也是最後一戰。雖然結果讓在場的球迷感到開心，大都會隊以9比4不但贏得該場比賽，也以兩勝一負的戰績，取得這小系列賽的勝利，但是一名大都會新隊員的動作和目前大都會在下半季的疲軟表現，不免讓人感到大都會今年花大錢、簽大球員、又換掉未來選秀簽換租賃明星球員，可能將會是白忙一場了…….

順道一提，29日當天也是大都會隊每年一次的大都會台灣日，這個台灣日已經具有10多年歷史了，這幾年在大都會隊內有賴具有台灣背景的工作人員努力下，一年比一年辦得更有聲有色、更有規模，29日當天包含中華民國駐美代表和超過兩千名台灣移民和僑胞進場，同時也在台裔商家企業的支持下，宣傳廣告、現場贈送印有TAIWAN字樣的球衣、賽前民俗表演和小遊戲等，真的是讓美國球迷看見台灣了。

大都會雖然沒有台灣球員，但是「台灣南波萬」聲名遠播而且無所不在。 梁起華／提供

只是週日的比賽場內台灣球迷嗨，但是球員與整體球迷的氛圍卻是怪異的，才剛從芝加哥小熊隊交易來滿一個月的貝茲(Javier Baez)在第四局下半擊出一支關鍵性的兩分打點全壘打，這支全壘打將當時以1比2落後的大都會隊一舉超前為3比2，而且接下來大都會隊就用著這超前的士氣，一路往前超車沒落後過了。但是當貝茲跑回本壘板時，他除了在自己胸前垂了幾下為自己打氣，並且又向天敬了個禮，比較奇怪的是他隨後還舉起雙手兩隻大拇指朝下的反嗆大都會球迷，所以現場球迷在鼓舞歡呼時，也有夾雜一點點的球迷booboo聲，看來貝茲還在適應來到紐約後與球迷的互動。

也難怪，貝茲來了紐約後有點水土不服，打擊率只有2成1、上壘率(OBP)2成58、上壘加長打率(OPS)7成09，也低於生涯平均，加上三振多、長打少。最重要的是，他來後的整整八月份，大都會隊敗多勝少，八月的戰績是8勝19敗，從7月底的54勝48負和近5成3的勝率，經過一個月下來變成目前的63勝67負不滿5成的戰績，從當時的國聯東區第一掉到第三，落後當時分別居第二和第三的亞特蘭大勇士隊和費城費城人隊。紐約球迷迷信，覺得最近的戰績不順可能是貝茲「觸衰」，加上過去一個月他的確是打不好，每次被三振或出局，一直被紐約球迷boo，所以貝茲才有29日的反嗆動作。

大都會二壘手貝茲(右)剛從小熊轉過來半個多月，打擊表現低迷被噓就算了，竟然還比倒讚來反嗆球迷，恐怕明年在紐約就看不到他了。 美聯社

這過去一個月來最讓大都會重傷的，就是四個對抗西區的系列戰，總共是13場比賽，大都會分別前往洛杉磯道奇和舊金山巨人和這兩隊也分別來紐約大都會踢館，13場比賽，大都會隊只拿下了兩場勝利(兩隊各勝一場)，讓大都會的戰績一下從神壇重摔下來，跌破五成以下。順道一提，大都會隊創建於1962年，目前球衣身上的兩種顏色，藍色與橘色，分別就是緬懷當時離開紐約的布魯克林道奇隊(現洛杉磯道奇隊)和紐約巨人隊(現舊金山巨人隊)，所以當時大都會隊創隊初期，也是靠著身上穿的原汁原味老紐約風，吸引流失的巨人和道奇球迷。

所以冥冥之中，大都會隊在8月交易了貝茲和輸給兩支已不在的紐約球隊，諸多不順，讓人覺得有點毛毛怪怪的………

今年大都會隊和同城的紐約洋基隊剛好相反，洋基隊開低走高，在明星賽前，洋基隊戰績不振，一度傳出隊上的總管凱許曼(Brain Cashman)和教練布恩(Aaron Boone)其中一人可能要被炒掉，結果經過明星賽後的調整和換來陣中缺乏的左打大棒，最近該隊創下史上佳績的13連勝。大都會隊卻於明星賽後開始潰敗，從7月16日(下半季第一場比賽)打到8月底只贏了16場，該隊在上半季明星賽前，光一個5月份就贏了17場比賽。

洋基日前突然打出一波13連勝，總教練布恩原本飯碗岌岌可危，現在看來整季捧完沒問題了。 美聯社

大都會隊下半季的戰績下滑有許多原因，其實算是整體的失敗，其中最慘的就是強投狄葛隆(Jacob deGrom)的受傷缺陣，不但在實質上影響到陣中的投手實力，他也是大都會隊陣中唯二有人氣的球員，少了他在票房上都受影響，狄葛隆在上半季時神投的表現，使每次他先發的比賽，大都會隊的票房都幾乎達八成以上滿座。

接著就是大都會隊進入下半季後，許多球員開始出現低潮現象，例如隊中打擊最穩定的康福多(Michael Conforto)，他今年所有打擊數據都低於生涯平均表現，好不容易8月上半有點回溫出現，到了8月中後又再進入小低潮，11場比賽33次打數只有6支安打，長打和打點都不多。

其他牛棚群方面也表現得不盡理想，在少了第一先發狄葛隆後，大都會隊的後援投手更相形見拙，對上舊金山巨人隊和洛杉磯道奇隊的比賽就可以看到，都是在第六、七局時在領先一分情況下，後援投手壓不住對方攻勢，被超前得分。

狄葛隆披上免戰袍之後，不但少了帳面上的勝場，而且牛棚要多吃很多局數，對球隊是相當不利。 美聯社

而之前提到的貝茲交易也是有點讓人傻眼，其實大都會隊在交易截止日前將他交易過來是有一點天人交戰的，貝茲有防守、有冠軍經驗，也有打擊實力，但他的薪水高，將他換過來除了要送出去有潛力的新秀和未來選秀籤之外，今年球季結束後他被紐約續簽的機會不大，等於這筆交易只是租用貝茲，並不是走長期的。

而且事後諸葛來說，看著他這一個月的表現，還不如讓因為他的到來而出場時間被壓縮的三壘手戴維斯(J.D. Davis)、二三壘兼得的麥克尼爾(Jeff McNeil)等多出場，而且貝茲本身是偏好守游擊和三壘的，交易來後，他被調去守二壘，也可能是影響到他心理層次的部分。

最後就是總教練洛哈斯(Luis Rojas)的問題了，要知道今年大都會隊要不是因為原被欽定的教練貝爾川(Carlos Beltran)臨時因為之前休士頓太空人偷暗號醜聞事件而下台，根本就不會有洛哈斯的出現。洛教練其實執教功力深厚與否還看不出來，他本身是屬於球員型教練，和球員是打成一片的，好處是得軍心，壞處是有時會壓不住陣腳。大都會隊下半季的表現不佳是整體的失敗，這中間牽扯到管理階層的調度和交易問題，但任何時間只要有球隊出現連敗或戰績大幅下滑，首當其衝、要摘下烏紗帽的就是總教練，除非大都會隊打進季後賽，不然本季結束後，他和貝茲一樣，也不會續留紐約大都會隊。