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MLB／今日戰績表 藍鳥小葛雷諾雙響達38轟續緊追大谷

聯合新聞網 / 整理
大谷敲出本季第42轟這天，藍鳥小葛雷諾也沒閒著，單場雙響後以38轟持續緊咬。 美聯社
大谷敲出本季第42轟這天，藍鳥小葛雷諾也沒閒著，單場雙響後以38轟持續緊咬。 美聯社

MLB今日戰績表

雙城 3:2 老虎

紅雀 3:1 紅人

費城人 7:4 國民

金鶯 3:7 藍鳥

紅襪 1:6 光芒

洛磯 3:4 遊騎兵

洋基 7:8 天使

教士 7:5 響尾蛇

釀酒人 3:1 巨人

勇士 3:5 道奇

太空人 4:3 水手

MLB明日賽程

時間 客場 主場

06:40 紅雀 vs. 紅人

07:05 費城人 vs. 國民

07:07 金鶯 vs. 藍鳥

07:10 運動家 vs. 老虎

07:10 馬林魚 vs. 大都會

07:10 紅襪 vs. 光芒

08:05 洛磯 vs. 遊騎兵

08:10 海盜 vs. 白襪

08:10 印地安人 vs. 皇家

08:10 小熊 vs. 雙城

09:38 洋基 vs. 天使

09:40 教士 vs. 響尾蛇

09:45 釀酒人 vs. 巨人

10:10 太空人 vs. 水手

10:10 勇士 vs. 道奇

球隊戰績表

太空人

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