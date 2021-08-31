MLB／今日戰績表 藍鳥小葛雷諾雙響達38轟續緊追大谷

有別於籃球、排球等賽事教練在場邊時常穿著襯衫、西裝等服裝，棒球場上教練被規定必須穿著「球隊衣物」才可待在休息室。因此，大聯盟賽場教練大多是穿著與球員相同的球衣，而這也是百年累積下來的傳統。不過洋基隊教頭布恩（Aaron Boone）卻時常穿「帽T」出賽，近日他受訪時也直言：「我就是不喜歡穿」。

2021-08-31 13:37