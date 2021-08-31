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MLB／從「代課老師」躍升洋基新火球男 菜鳥投手：太瘋狂了

聯合新聞網 / 綜合報導
洋基菜鳥萊丁斯在休賽季期間當過「代課老師」，首登大聯盟舞台就秀出「火球」身手。 法新社
洋基菜鳥萊丁斯在休賽季期間當過「代課老師」，首登大聯盟舞台就秀出「火球」身手。 法新社

洋基日前拉出一波相隔隊史60年的13連勝，投手群「奇兵」定功不可沒，其中今年首登大聯盟舞台的菜鳥萊丁斯（Stephen Ridings）初登板就飆出100.9英哩（約162.3公里）的火球驚豔全場。值得一提的是，他曾在休賽季期間當過「代課老師」，克服重重關卡才終於如願登上大聯盟，他也坦言，今年真的是「瘋狂的一年」。

26歲的萊丁斯在2016年被小熊選中，2019年他轉戰皇家，但最高只到1A，隔年美國職棒受疫情影響開季無限期延後，讓只有球季期間才能領薪水的小聯盟球員叫苦連天，許多人都只能靠打工討生活。萊丁斯則找到一份代課老師的工作，從去年10月工作到今年3月，去年11月他也遭皇家釋出。

萊丁斯擔任教職期間，會到洋基球員健康與績效部門總監克雷西（Eric Cressey）所經營的健身房運動，克雷西在看完萊丁斯的訓練後，把他的訓練影片傳給洋基管理層，並派出球探觀看他的訓練，最後洋基在今年1月與萊丁斯簽下小聯盟合約。

而萊丁斯在今年季前受到洋基青睞，他表示十分開心，同事們也都替他高興。他也不負眾望在小聯盟投出好成績，7月時，他與另外兩名投手共同完成無安打比賽，8月份他首度獲升大聯盟，4日初登板對戰金鶯，後援1局送出3K無失分，還飆出100.9英哩的火球。萊丁斯本季目前出賽5場，拿下1次中繼成功，投5局被敲4安失2分，責失1分，另有7次三振和2次保送，防禦率僅1.80。

「這真是太瘋狂了。」雖然瑞丁近日被降回3A，不過他仍很可能在9月重返大聯盟，對於今年的際遇，他坦言十分瘋狂，因為自己年初時還在學校教書，之後竟然還有機會打棒球，而且是在洋基主場投球。

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