MLB／從「代課老師」躍升洋基新火球男 菜鳥投手：太瘋狂了

洋基日前拉出一波相隔隊史60年的13連勝,投手群「奇兵」定功不可沒,其中今年首登大聯盟舞台的菜鳥萊丁斯(Stephen Ridings)初登板就飆出100.9英哩(約162.3公里)的火球驚豔全場。值得一提的是,他曾在休賽季期間當過「代課老師」,克服重重關卡才終於如願登上大聯盟,他也坦言,今年真的是「瘋狂的一年」。

26歲的萊丁斯在2016年被小熊選中,2019年他轉戰皇家,但最高只到1A,隔年美國職棒受疫情影響開季無限期延後,讓只有球季期間才能領薪水的小聯盟球員叫苦連天,許多人都只能靠打工討生活。萊丁斯則找到一份代課老師的工作,從去年10月工作到今年3月,去年11月他也遭皇家釋出。

萊丁斯擔任教職期間,會到洋基球員健康與績效部門總監克雷西(Eric Cressey)所經營的健身房運動,克雷西在看完萊丁斯的訓練後,把他的訓練影片傳給洋基管理層,並派出球探觀看他的訓練,最後洋基在今年1月與萊丁斯簽下小聯盟合約。

而萊丁斯在今年季前受到洋基青睞,他表示十分開心,同事們也都替他高興。他也不負眾望在小聯盟投出好成績,7月時,他與另外兩名投手共同完成無安打比賽,8月份他首度獲升大聯盟,4日初登板對戰金鶯,後援1局送出3K無失分,還飆出100.9英哩的火球。萊丁斯本季目前出賽5場,拿下1次中繼成功,投5局被敲4安失2分,責失1分,另有7次三振和2次保送,防禦率僅1.80。

「這真是太瘋狂了。」雖然瑞丁近日被降回3A,不過他仍很可能在9月重返大聯盟,對於今年的際遇,他坦言十分瘋狂,因為自己年初時還在學校教書,之後竟然還有機會打棒球,而且是在洋基主場投球。

