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MLB／洋基教頭愛穿帽T 直言「就是不喜歡穿球衣」

聯合新聞網 / 綜合報導
洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）執教時習慣穿著帽T，他在受訪時直言：「我就是不喜歡穿球衣。」 美聯社
洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）執教時習慣穿著帽T，他在受訪時直言：「我就是不喜歡穿球衣。」 美聯社

有別於籃球、排球等賽事教練在場邊時常穿著襯衫、西裝等服裝，棒球場上教練被規定必須穿著「球隊衣物」才可待在休息室。因此，大聯盟賽場教練大多是穿著與球員相同的球衣，而這也是百年累積下來的傳統。不過洋基隊教頭布恩（Aaron Boone）卻時常穿「帽T」出賽，近日他受訪時也直言：「我就是不喜歡穿」。

不過洋基教練團卻有自己的「穿搭」，總教練布恩就時常穿著套頭衫或帽T出賽，而據《紐約每日新聞》報導，布恩表示自己今年球季可能只穿過3、4次球衣，甚至直接了當地說：「我就是不喜歡穿。」

布恩解釋，他在執教初期其實都有乖乖穿上球衣，因為他一開始以為穿球衣是硬性規定，即使是外面穿著其他衣物，裡面仍要有球衣，不過他後來漸漸發現似乎根本沒有人關心教練們的穿著，所以他才開始依照自己的想法穿著。

這樣的穿著也帶給投手教練布雷克（Matt Blake）影響，他表示來到洋基後，曾被告知「真的不必穿球衣。」因此對他來說，只要穿得舒適就好。

此外，布恩的子弟兵格林（Chad Green）和泰隆（Jameson Taillon）也表示能理解教練不穿球衣，並指出很多先發投手在非先發日也不會穿上球衣，他們更直言，自己將來如果執教也「絕對不會」穿上球衣，因為覺得「不舒服」。

排球 西裝 紐約

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