MiLB／鄭宗哲新人聯盟單場4安2盜 張景淯後援無關勝敗

旅美海盜隊新人聯盟野手鄭宗哲今天手感火燙，單場4安貢獻2分打點，同時展現快腿、跑出單場2盜；水手隊新人聯盟投手張景淯後援登板，投2局飆3K、失1分、無關勝敗。

美國職棒新人聯盟賽事，匹茲堡海盜金隊今天與波士頓紅襪隊交手，海盜隊台灣野手鄭宗哲先發打第3棒、守三壘，鄭宗哲1局敲出二壘打、送回團隊第1分，3局2人出局後再敲出安打、盜上二壘，跑出個人本季第10盜。

鄭宗哲5局吞下三振，7局再敲出帶有打點的安打，隊友選到保送、鄭宗哲靠著滾地球上到三壘、盜回本壘搶分，單場2盜、展現快腿。

鄭宗哲9局率先敲安上壘，但隊友沒能延續攻勢，球隊終場以6比9吞敗；鄭宗哲今天總計5打數敲出4支安打，貢獻2分打點、手感火燙，賽後打擊率3成04。

西雅圖水手隊新人聯盟今天與堪薩斯市皇家隊交手，兩隊5局打完水手隊0比2落後，水手隊6局派出張景淯後援。

張景淯6局先投出三振，接著讓打者敲出三壘打、再被敲出二壘打失掉1分，接著連抓2個出局數、沒有擴大失分危機，7局續投讓打者3上3下；水手隊7局下追回1分、攻勢沒有延續，終場以1比3吞下敗仗。

張景淯今天總計投2局被敲2支安打，投出3次三振、失掉1分責失分，賽後防禦率7.50，球隊輸球、張景淯無關勝敗。