MLB／洋基「外野怪獸」既高又壯！ 創大聯盟145年紀錄

洋基創下自國聯1876年創立以來，大聯盟史上「最大隻」外野手紀錄！別看洋基隊3位外野手看起來幾乎一般高，他們的身高可都有196公分以上，體重也都破百。

洋基在28日的比賽中以2：3運動家，無緣推進至14連勝，他們當天依舊排出十分嚇人的「外野三高」陣容：第3棒中外野手賈吉（Aaron Judge）、第4棒右外野手史坦頓（Giancarlo Stanton）、第5棒左外野手蓋洛（Joey Gallo）。其中賈吉身高200公分、體重128公斤；史坦頓身高198公分、體重111公斤；蓋洛則有196公分、113公斤。3位外野手體重加起來重達352公斤、高度達5.94公尺，簡直就像《漫威》英雄電影中的怪物一樣。

「高大」的外野陣容其實在大聯盟並不罕見，據《Elias Sports》指出，過去小熊曾於2016年組過福勒（Dexter Fowler）、布萊恩（Kris Bryant）以及海沃德（Jason Heyward）的外野陣容。印地安人也曾有過席摩（Bradley Zimmer）、雷耶斯（Franmil Reyes）和桑塔納（Domingo Santana）3位高大外野手。不過這些人的身高都是196分公分，而這個身高在當今洋基外野三高中是最矮的。