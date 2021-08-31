MLB／明天不能投球只好先開轟 大谷42轟出爐

明天確定不能登板投球，天使隊日籍球星大谷翔平今天先用球棒搶戲份，面對洋基隊之戰在第5局掃出陽春砲，本季第42轟出爐，也幫助天使取得6：5領先。

大谷因觸身球導致右手仍有些疼痛，總教練麥登（Joe Maddon）今天賽前宣布，大谷明天不會按照表訂計畫登板，但「打者翔平」不受影響，今天他也用球棒證明這點。

洋基第5局由季中才從天使轉來的希尼（Andrew Heaney）接替投球，面對的第一位打者就是大谷，一顆掉到紅中的80.7哩曲球遭到大谷狙擊，他在前兩打席遭到先發投手克魯柏（Corey Kluber）三振後，找個人報仇。

大谷本季第42轟出爐，再次拉開與小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、培瑞茲（SalvadorPerez）38轟的差距，距離葛勞斯（Troy Glaus）2000年締造的天使隊史單季最多47轟也越來越近。