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MLB／大谷遭球吻後對洋基先發取消 只能先看到「打者翔平」

聯合新聞網 / 綜合報導
大谷翔平前天揮棒時右手被球擊中，當下他痛苦地抓著右手。 美聯社
大谷翔平前天揮棒時右手被球擊中，當下他痛苦地抓著右手。 美聯社

天使隊二刀流球星大谷翔平在前天與教士的比賽中，右手被150公里速球擊中，雖然X光檢查後無大礙，不過為保險起見，天使隊教頭麥登（Joe Maddon）仍決定取消原定明天大谷翔平對決洋基的先發登板，球迷們想見到「投手大谷」得再等等。

大谷翔平在台灣時間週日與教士交手，第1局就遭球吻，當時他出棒過半被三振，但平時投球的右手也被球痛擊，不過他仍續留場上，還跑出個人本季第20次盜壘成功，創下天使隊史首位達成單季「40轟、20盜」的球員。賽後他接受X光檢查，幸虧沒有傷及骨頭。

雖然並無大礙，不過大谷登板先發的日期將順延，原定明天迎戰洋基的比賽將改由巴瑞亞（Jaime Barria）提前一天登板。而根據《The Athletic》網站天使隨隊記者布朗（Sam Blum）報導，麥登透露，大谷翔平的手目前仍有些痠痛，因此在症狀緩解之前都不會見到投手大谷，只會看到「打者翔平」。

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