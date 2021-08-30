MLB／復健路困難重重 「雷神」確診嘆：生日糟透了
大都會隊「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）去年接受韌帶置換手術（俗稱TJ手術），本來現在應該是他復健恢復手感的時候，他卻驚傳確診，也讓他在個人推特怨嘆「這個生日糟透了。」
辛德賈德原定將於美國時間週日在高階1A布魯克林旋風出賽，卻被臨時喊卡，起先大都會教頭羅哈斯（Luis Rojas）僅表示是跟棒球無關的傷病，並未透露細節，也沒提到他何時能重返賽場，不過接著《Newsday》記者希利（Tim Healey）就驚爆辛德賈德確診的消息。
辛德賈德在大都會效力5年繳出47勝30敗，防禦率3.31，而他上次在大聯盟出賽得回溯至2019年9月29日，去年3月他接受TJ手術，今年5月又在復健過程中右肘發炎，如今他已完成疫苗接種卻又不幸染疫，也難怪他在美國時間29日自己生日時於推特發文感嘆「這個生日糟透了。」
大都會原先希望辛德賈德能在9月歸隊，但由於醫生建議不要投滑球，屆時他可能將擔任牛棚投手，此外，本季結束後他將擁有自由球員資格。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言