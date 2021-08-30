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MLB／復健路困難重重 「雷神」確診嘆：生日糟透了

聯合新聞網 / 綜合報導
辛德賈德（Noah Syndergaard）傳出接種疫苗後仍確診新冠肺炎的消息。 美聯社
辛德賈德（Noah Syndergaard）傳出接種疫苗後仍確診新冠肺炎的消息。 美聯社

大都會隊「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）去年接受韌帶置換手術（俗稱TJ手術），本來現在應該是他復健恢復手感的時候，他卻驚傳確診，也讓他在個人推特怨嘆「這個生日糟透了。」

辛德賈德原定將於美國時間週日在高階1A布魯克林旋風出賽，卻被臨時喊卡，起先大都會教頭羅哈斯（Luis Rojas）僅表示是跟棒球無關的傷病，並未透露細節，也沒提到他何時能重返賽場，不過接著《Newsday》記者希利（Tim Healey）就驚爆辛德賈德確診的消息。

辛德賈德在大都會效力5年繳出47勝30敗，防禦率3.31，而他上次在大聯盟出賽得回溯至2019年9月29日，去年3月他接受TJ手術，今年5月又在復健過程中右肘發炎，如今他已完成疫苗接種卻又不幸染疫，也難怪他在美國時間29日自己生日時於推特發文感嘆「這個生日糟透了。」

大都會原先希望辛德賈德能在9月歸隊，但由於醫生建議不要投滑球，屆時他可能將擔任牛棚投手，此外，本季結束後他將擁有自由球員資格。

手術 復健 疫苗

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