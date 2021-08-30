快訊

中秋將至9月6日有望降級？ 陳時中鬆口「2措施」擬鬆綁

AZ+BNT混打有望？ 陳時中曝：專家認為方向可行

MLB／紅人策動60年來首見罕見雙殺 馬林魚跑者挨轟「愚蠢」

聯合新聞網 / 綜合報導
馬林魚席耶拉躁進奔往三壘，遭到紅人三壘手蘇亞雷斯觸殺。 路透
馬林魚席耶拉躁進奔往三壘，遭到紅人三壘手蘇亞雷斯觸殺。 路透

馬林魚今天以2：1擊敗紅人，不過5局時馬林魚離譜的跑壘創造了罕見的雙殺打，紅人以精彩的防守補位，完成隊史相隔60年的「5-4-1」雙殺，也讓主播球評直言這是「愚蠢」的跑壘。

5局下馬林魚投手盧薩多（Jesus Luzardo）在無人出局一壘有人時進行犧牲觸擊，趨前的紅人隊三壘手蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）接球後傳給前往一壘補位的英迪亞（Jonathan India）完成一出局。

不過在席耶拉（Magneuris Sierra）成功被護送上二壘後，竟頭也不回地奔向三壘，英迪亞見狀立刻將球從傳給在三壘補位的投手馬勒（Tyler Mahle），完成「5-4-1」雙殺，而這也是紅人相隔60年再度製造出罕見的雙殺。

「5-4-1」雙殺在大聯盟並不常見，據官網報導指出，上一次發生得追溯至2013年4月23日，當時的主角是紅雀，由國民完成雙殺。

席耶拉過於積極的跑壘讓紅人完成罕見的隊史紀錄，也讓自己受到不少批評，轉播單位就直言：「盧薩多的短打有多精彩，席耶拉的跑壘就有多愚蠢」、「你有速度，但有時候這卻會帶給你麻煩。」

紅人 馬林魚

延伸閱讀

MLB／不習慣紐約客噓聲 貝茲慶祝比「倒讚」回應球迷

MLB／生涯首發再見轟擊沉紅雀 筒香嘉智道出轉隊大復活關鍵

MLB／張育成二壘打送回超前分沒打點 全怪紅襪妨礙跑壘

MLB／今日戰績表 光芒溫多雙響砲大勝金鶯助隊拉出7連勝

相關新聞

MLB／張育成二壘打送回超前分沒打點 全怪紅襪妨礙跑壘

台將張育成再度建功，今天替補上場在第2個打席敲出二壘打，幫助球隊打回超前分，但罕見的是由於紅襪被記妨礙跑壘，張育成不計打...

MLB／生涯首發再見轟擊沉紅雀 筒香嘉智道出轉隊大復活關鍵

日籍重砲筒香嘉智在季中改披海盜戰袍後手感火燙，今天他個人包辦4打點，包含9局下面對紅雀隊終結者雷耶斯（Alex Reyes）時敲出再見三分砲，幫助海盜以4：3贏球。

修正揮棒後長打火力大躍進 張育成八月打出心得

張育成又轟出全壘打了。這隻飛出印地安人主場右外野的363英呎陽春砲不但是本月的第四發，也是他連續第三場出賽轟出全壘打。光是張育成這個月所打的全壘打，就跟其他台灣球員多年來在大聯盟累計的604個打數所打

MLB／紅人策動60年來首見罕見雙殺 馬林魚跑者挨轟「愚蠢」

馬林魚今天以2：1擊敗紅人，不過5局時馬林魚離譜的跑壘創造了罕見的雙殺打，紅人以精彩的防守補位，完成隊史相隔60年的「5-4-1」雙殺，也讓主播球評直言這是「愚蠢」的跑壘。

MLB／不習慣紐約客噓聲 貝茲慶祝比「倒讚」回應球迷

季中改披大都會戰袍的貝茲（Javier Baez）至今仍不太適應紐約球迷的「對待方式」，今日他向媒體透露為何會以「倒讚」的方式來慶祝自己的好表現，其實是為了回應看台上的球迷，試圖讓他們理解球員被「噓」的感受。

MLB／大都會台灣日 駐美代表蕭美琴開球笑：有點緊張

第16屆「大都會台灣日」(Mets Taiwan Day)29日在紐約大都會(Mets)棒球隊主場舉辦，駐美國台北經濟文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。