MLB／不習慣紐約客噓聲 貝茲慶祝比「倒讚」回應球迷
季中改披大都會戰袍的貝茲（Javier Baez）至今仍不太適應紐約球迷的「對待方式」，今日他向媒體透露為何會以「倒讚」的方式來慶祝自己的好表現，其實是為了回應看台上的球迷，試圖讓他們理解球員被「噓」的感受。
貝茲表示，球員不是機器人，一定會有低潮的時候，所以當被三振遭球迷噓聲伺候時感覺很差，也想嘗試用同樣的方式回應球迷，他說：「當我們成功有表現時，我們會做出同樣的事情，讓他們嘗嘗這是什麼樣的感覺。」
貝茲也提到球迷相當重要，但比賽有贏有輸，球迷不該「反」球隊，他說：「我為球迷打球，我也愛球迷，但他們這樣做只會給球隊帶來更多壓力。」此外，林多（Francisco Lindor）和皮拉（Kevin Pillar）也都加入貝茲的倒讚行列，但皮拉解釋這只是有趣，無須做太多解讀。
不過大都會教頭羅哈斯（Luis Rojas）則持不同看法，他認為貝茲應該要習慣大都會球迷的反應，當球隊表現不佳時，球迷完全有權發出噓聲，尤其是大都會、紐約的球迷，他說：「我們的工作就是做好準備，並且為他們提供最好的棒球饗宴。」
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