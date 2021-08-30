MLB／生涯首發再見轟擊沉紅雀 筒香嘉智道出轉隊大復活關鍵

日籍重砲筒香嘉智在季中改披海盜戰袍後手感火燙，今天他個人包辦4打點，包含9局下面對紅雀隊終結者雷耶斯（Alex Reyes）時敲出再見三分砲，幫助海盜以4：3贏球。

筒香嘉智今擔任先發6棒右外野手，4局下他先是敲出高飛犧牲打幫助球隊1：1追平，9下海盜1：3落後，紅雀隊守護神雷耶斯控球不穩，保送兩名打者上壘，筒香嘉智也毫不客氣，直接鎖定第一球轟出右外野大牆，助海盜以4：3向對手說再見，這也是筒香大聯盟生涯第一次的再見打點與生涯首發再見全壘打。

筒香嘉智今年在道奇出賽12場，25打數僅敲3安，打擊三圍.120/.290/.120，整體攻擊指數0.41；轉至海盜後27打數敲9安，包含5發全壘打，打擊三圍是驚人的.333/.387/1.03，整體攻擊指數更高達1.42。

賽後筒香嘉智除了表示很高興能夠幫助球隊贏球，他還透露，自己能夠繳出這樣的表現，是因為他在道奇3A時，努力地跟上在大聯盟相當常見的高速球，並設法找回自己在日本職棒期間的揮棒狀態。