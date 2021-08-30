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MLB／張育成二壘打送回超前分沒打點 全怪紅襪妨礙跑壘

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
張育成（左）代打建功，第8局敲出二壘打，幫助球隊打回超前分，可惜因為紅襪被記妨礙跑壘，沒賺到打點， 路透
張育成（左）代打建功，第8局敲出二壘打，幫助球隊打回超前分，可惜因為紅襪被記妨礙跑壘，沒賺到打點， 路透

台將張育成再度建功，今天替補上場在第2個打席敲出二壘打，幫助球隊打回超前分，但罕見的是由於紅襪被記妨礙跑壘，張育成不計打點，有點小吃虧，印地安人隊終場以7：5擊敗紅襪隊。

印地安人此役最多以0：4落後，前5.1局沒有敲出安打，直到6局下、一出局才由拉米瑞茲（Jose Ramirez）敲出全隊第1支安打，就是一發陽春砲終於突破封鎖，印地安人單局搶下3分追近差距。

張育成7局代打上場，第1打席面對88.8哩滑球揮空，3球吞下三振；印地安人8局的攻勢兩出局後展開，賀吉斯（Austin Hedges）敲出追平陽春砲，戰成5：5，莫卡多（Oscar Mercado）先敲安打上壘，張育成補上左外野方向二壘打。

莫卡多一路連跑三個壘包，在繞過二壘時，必須推開二壘手穆納茲（Yairo Muñoz）才能繼續衝，雖在紅襪的回傳球已抵本壘後才跑回來，但他當下就向主審抗議，裁判也認定穆納茲確實阻擋他的跑壘路線，判決妨礙跑壘，印地安人跑回超前分，張育成打了一支沒有打點的二壘打。

「我必須把二壘手推離我的路線，因為我心裡唯一的想法就是得分。」莫卡多表示，「場上其實有兩次妨礙跑壘，因為我在繞過三壘時也被撞了一下，所以我知道裁判會怎麼判。」

張育成 印地安人 紅襪

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