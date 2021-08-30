修正揮棒後長打火力大躍進 張育成八月打出心得

張育成又轟出全壘打了。這隻飛出印地安人主場右外野的363英呎陽春砲不但是本月的第四發，也是他連續第三場出賽轟出全壘打。光是張育成這個月所打的全壘打，就跟其他台灣球員多年來在大聯盟累計的604個打數所打的一樣多——其中包括胡金龍兩發、林子偉一發以及投手郭泓志的神來一發。憑此成績給張育成冠上「台灣史上最強打者」的名號可能還為之過早，但他無疑已是在大聯盟發展最為成功的台灣打者。因為張育成今年不僅打出旅美野手有史以來在大聯盟成績最好的一季，如今他的生涯累積全壘打（7發）、二壘安打（11隻）、打點（29分）、得分（32分）、安打（48隻）、打席（265次）等成績也都已超越前輩獨居第一。

如果只看八月表現，那麼張育成的成績更是已經達到聯盟頂尖的等級。儘管他這個月只出賽9場先發其中8場——還不到印人比賽的三分之一。但在這31個打席中張育成打擊三圍高達.310/.355/.862的絕佳表現，即便跟聯盟中最強的打者相比也毫不遜色。在這8場先發中張育成只有兩場沒能打出安打，而且其他六場場場都幫印人貢獻得分，其中還有五場都擊出長打。

對持續關注張育成動態的台灣球迷來說，他在八月的打擊大爆發其實算是遲來的驚喜。如果將時間倒轉半年回到今年春訓，當時張育成的表現就跟這個月一樣火力四射令人滿心期待。他在春訓的39個打數中也轟出4發全壘打，OPS同樣突破一（1.009），長打率高達.692，說是印人在春訓中表現最好的打者也絕不為過。

但看慣大聯盟的老球迷都知道，春訓成績唯一足以證明的，就是春訓打得再好例行賽也未必就能一帆風順。結果張育成在球季第一個月的表現判若兩人，OPS低到只有.390，打完40個打數全壘打始終掛零。儘管有耐心的印人總教練法蘭柯納（Terry Francona）持續給予張育成不少機會，進入五月他的表現仍沒有太大起色，又多打了35個打數的張育成這個月OPS仍只有.468，全壘打也還是沒有開張。前三個月打完印人終於決定讓打擊三圍只有.162/.198/.276的張育成下去小聯盟找回打擊手感，在7月2日將他下放到3A。

張育成在春訓期間就展現了他的打擊實力，但很可惜開際後前兩個表現極度低迷，還好到了6月有一點起色，沒讓球隊對他完全失去信心。 美聯社

那麼張育成當時的打擊究竟出了什麼問題？從大聯盟進階數據Statcast來看，他在球季前三個月的打擊確實軟弱無力。到六月底張育成的擊球初速只有86.3英哩，比全大聯盟平均的88.8英哩低了不少。偏偏這段時間內張育成的打擊仰角又高得離奇——達到26.6度，連帶使得他打出飛球的比例也高得出奇——滾飛比只有0.55，還不到聯盟平均1.19的一半。但軟弱的擊球外加高仰角，意味著他不斷擊出的只是些毫無營養的小飛球。這三個月裡張育成擊出內野高飛必死球的比例高達22.5%，是聯盟平均10.0%的一倍有餘。

將球打得沖天高卻無法打遠成了張育成最大的致命傷。或許是春訓的大爆發讓他更加求好心切，急於將任何來球都轟向全壘打牆外，反倒導致他在打擊時盡打出沖天砲。然而好的打者總是能夠適時修正自己的錯誤。經過3A三週的沉潛後，張育成終於找回屬於自己的甜蜜點。

在7月21日回到大聯盟後，張育成在15場出賽中打出OPS .962的好表現。前三個月的超高仰角、過低的擊球初速問題全都獲得改善。在這兩個月裡他的擊球初速提升到88.2英哩，已經接近聯盟平均的水準。打擊仰角則是大幅下修到只有12度，如此一來他擊出滾地球的頻率變高，但形成安打的機率也大大增加——場內安打率從六月底前只有.203一下子大幅提升到.313。同時張育成打出內野高飛必死球的次數更是直接歸零。在將砲位改成平射砲後，他的擊球距離反而變得更遠，將球打向外野以至轟出全壘打牆外的機率大為增加。當他擊出飛球時形成全壘打的機率竟高達30.8%，遠高於聯盟平均的13.6%。

張育成之前的問題在揮棒仰角過高，打出太多像沖天砲的高飛球，最近他大幅修正，先求打出安打，結果全壘打反而接連出現。 美聯社資料照片

當然，15場比賽的54個打席僅僅是個小樣本，還不足以斷定張育成就此脫胎換骨，已然擁有足以在大聯盟立足的打擊實力。但八月的這一波火力展示至少證明張育成春訓的好表現絕非曇花一現，只要能夠確實掌握自己的打擊節奏，他絕對有機會在大聯盟佔有一席之地。不是每個球員都能像大谷翔平或塔提斯（Fernando Tatis）一樣輕鬆寫意地將球轟出全壘打牆外，但就像洋基傳奇鐵捕貝拉（Yogi Berra，僅有的四位生涯300轟捕手之一，也被許多人視為史上最偉大捕手）所說的：「你不必猛揮大棒才能打出全壘打，只要掌握好擊球時機（timing），球自然會飛出牆外。」從張育成最近的表現來看，他絕對有機會成為這樣的優秀打者，繼續向台灣史上最強打者的道路邁進。