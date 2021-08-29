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MLB／張育成攻擊模式有改變 張進德：他可以10轟

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
張育成。 資料照(美聯社)
張育成。 資料照(美聯社)

富邦悍將隊強打捕手張進德近期因腰部脊椎不適，未排進先發打線，今天賽前談到弟弟張育成近期開轟連連的好表現，也直說「他真的很厲害」，他點出弟弟有推打的能力、力量，攻擊策略比先前好很多，若能固定出賽，看好他可以單季10轟。

張育成近期連三戰開轟，全數是打到右外野的反方向全壘打，力量令人驚艷，也讓人有終於把春訓的火力兌現到例行賽的期待感，身為大哥的張進德當然也有follow他的好表現。

張進德表示，「他最近真的打得不錯，攻擊策略好很多，他知道他有推打能力、有推打的power ，不一定要每次靠拉打，攻擊模式有改變，其實他在小聯盟打右外野的全壘打也滿多的。」

連3場開轟下，張育成本季全壘打數也累積達6支，而張進德也看好弟弟有10轟的能耐，「他真的很厲害，10支他可以啦！每天讓他下場，應該機會很大。」

張進德點出自己的觀察，張育成面對右投的的策略仍需調整，「其實進來角度差不多，看你怎麼去應變，其實打右投他可以，只是…可能想法不一樣吧！」

「他比較適合每天出賽。」張進德表示，每個聯盟層級強度不一樣，可以每天出賽比較容易找感覺，「適應的話，對他不是太大問題，但他也是要適應自己的角色，有一場、沒一場，身心確實會有影響，但這沒辦法，這是現實，你一定要把握機會，創造機會。」

張進德25日打了兩打席後感覺腰部卡卡的、轉不過去，連兩戰休兵，今天賽前打擊練習後再視狀況決定是否待命，他透露從小就有腰部脊椎的毛病，「要長期整脊，讓脊椎骨不要有多餘的晃動、移位。」

張進德 張育成

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