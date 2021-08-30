MLB／今日戰績表 光芒溫多雙響砲大勝金鶯助隊拉出7連勝
MLB今日戰績表
響尾蛇 4:7 費城人
紅雀 3:4 海盜
光芒 12:8 金鶯
紅襪 5:7 印地安人
紅人 1:2 馬林魚
藍鳥 2:1 老虎
國民 4:9 大都會
巨人 0:9 勇士
小熊 1:13 白襪
釀酒人 6:2 雙城
太空人 2:13 遊騎兵
洛磯 5:0 道奇
皇家 3:4 水手
洋基 : 運動家
MLB明日賽程
時間 客場 主場
02:10 雙城 vs. 老虎
06:40 紅雀 vs. 紅人
07:05 費城人 vs. 國民
07:07 金鶯 vs. 藍鳥
07:10 紅襪 vs. 光芒
08:05 洛磯 vs. 遊騎兵
09:38 洋基 vs. 天使
09:40 教士 vs. 響尾蛇
09:45 釀酒人 vs. 巨人
10:10 勇士 vs. 道奇
10:10 太空人 vs. 水手
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