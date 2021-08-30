MLB／今日戰績表 光芒溫多雙響砲大勝金鶯助隊拉出7連勝

張育成又轟出全壘打了。這隻飛出印地安人主場右外野的363英呎陽春砲不但是本月的第四發，也是他連續第三場出賽轟出全壘打。光是張育成這個月所打的全壘打，就跟其他台灣球員多年來在大聯盟累計的604個打數所打

2021-08-30 07:00