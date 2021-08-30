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MLB／今日戰績表 光芒溫多雙響砲大勝金鶯助隊拉出7連勝

聯合新聞網 / 綜合報導
光芒隊巷溫多(中後)打出雙響砲。 擷圖自推特
光芒隊巷溫多(中後)打出雙響砲。 擷圖自推特

MLB今日戰績表

響尾蛇 4:7 費城人

紅雀 3:4 海盜

光芒 12:8 金鶯

紅襪 5:7 印地安人

紅人 1:2 馬林魚

藍鳥 2:1 老虎

國民 4:9 大都會

巨人 0:9 勇士

小熊 1:13 白襪

釀酒人 6:2 雙城

太空人 2:13 遊騎兵

洛磯 5:0 道奇

皇家 3:4 水手

洋基 : 運動家

MLB明日賽程

時間 客場 主場

02:10 雙城 vs. 老虎

06:40 紅雀 vs. 紅人

07:05 費城人 vs. 國民

07:07 金鶯 vs. 藍鳥

07:10 紅襪 vs. 光芒

08:05 洛磯 vs. 遊騎兵

09:38 洋基 vs. 天使

09:40 教士 vs. 響尾蛇

09:45 釀酒人 vs. 巨人

10:10 勇士 vs. 道奇

10:10 太空人 vs. 水手

球隊戰績表

太空人

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