MLB／皇家鐵捕培瑞茲37轟出爐 威脅大谷翔平全壘打王寶座
大谷翔平的全壘打王地位受到威脅！皇家隊明星捕手培瑞茲（Salvador Perez）近6戰繳出5轟，全壘打支數來到37支，超越藍鳥隊球星小葛雷諾（Vladimir Guerrero）的36轟，與大谷翔平的41轟也相去不遠。
大谷翔平在明星賽前就打出33轟，穩居美聯全壘打王寶座，當時的培瑞茲僅有21轟，但明星賽後，培瑞茲開始「趕進度」，短短一個半月內就打出16轟，反觀大谷翔平僅增加8轟。
培瑞茲近期手感十分火燙，最近6場比賽5度開轟，更連4場敲出全壘打。皇家隊目前戰績57勝70敗，應已確定季後賽無望，培瑞茲也可藉此大顯身手追逐個人成績，他原先的生涯最佳紀錄是2017、18年連兩年27轟、80打點，而他今年已打出37轟、92打點，持續挑戰個人最佳成績。
大聯盟全壘打王寶座目前仍由天使隊二刀流球星大谷翔平以41轟領先，緊跟在後的還有皇家隊培瑞茲37轟、藍鳥隊小葛雷諾36轟、教士隊小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）35轟、運動家隊歐森（Matt Olson）32轟。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言