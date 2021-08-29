MLB／皇家鐵捕培瑞茲37轟出爐 威脅大谷翔平全壘打王寶座

大谷翔平的全壘打王地位受到威脅！皇家隊明星捕手培瑞茲（Salvador Perez）近6戰繳出5轟，全壘打支數來到37支，超越藍鳥隊球星小葛雷諾（Vladimir Guerrero）的36轟，與大谷翔平的41轟也相去不遠。

大谷翔平在明星賽前就打出33轟，穩居美聯全壘打王寶座，當時的培瑞茲僅有21轟，但明星賽後，培瑞茲開始「趕進度」，短短一個半月內就打出16轟，反觀大谷翔平僅增加8轟。

培瑞茲近期手感十分火燙，最近6場比賽5度開轟，更連4場敲出全壘打。皇家隊目前戰績57勝70敗，應已確定季後賽無望，培瑞茲也可藉此大顯身手追逐個人成績，他原先的生涯最佳紀錄是2017、18年連兩年27轟、80打點，而他今年已打出37轟、92打點，持續挑戰個人最佳成績。

大聯盟全壘打王寶座目前仍由天使隊二刀流球星大谷翔平以41轟領先，緊跟在後的還有皇家隊培瑞茲37轟、藍鳥隊小葛雷諾36轟、教士隊小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）35轟、運動家隊歐森（Matt Olson）32轟。