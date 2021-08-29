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MiLB／林鋅杰保送偏多吞第3敗 劉致榮挨轟無關勝敗

中央社 / 記者謝靜雯台北29日電
劉致榮。圖／悍創運動經紀
劉致榮。圖／悍創運動經紀

旅美費城人隊小聯盟低階1A投手林鋅杰今天先發出賽，總計投3.2局保送偏多，失掉1責失分、承擔敗投；紅襪隊低階1A投手劉致榮先發投3.2局投出6K、挨1轟，失掉2責失分、無關勝敗。

美國職棒費城人隊小聯盟低階1A今天與紐約洋基隊交手，費城人隊台灣投手林鋅杰先發出賽，首局被敲出1支安打、投出1次觸身球保送，但力守不失分。

林鋅杰2局1人出局後投出觸身球保送，2人出局後被敲二壘打、接著再投出四壞保送讓打者攻占滿壘，隨後打者敲出滾地球出局，抓到該局第3個出局數。

林鋅杰3局讓打者3上3下，4局再出狀況，接連投出3次四壞保送，1人出局後再投出保送失掉1分，2人出局後退場、留下滿壘局面，隊友發生守備失誤讓洋基隊一口氣跑回2分，接替投手暴投再掉1分，這3分都要算在林鋅杰身上。

林鋅杰今天總計用75球投3.2局，被敲2支安打、保送偏多，另有5次三振，失掉4分（1分責失分），球隊終場以2比9輸球，林鋅杰吞下本季第3敗，賽後防禦率7.20，最快球速146公里。

波士頓紅襪隊低階1A投手劉致榮今天先發對巴爾的摩金鶯隊，劉致榮首局就有狀況，1人出局後被敲出陽春砲，接著投出四壞保送，2人出局後被敲出安打、再投出保送，隨後讓打者敲出平飛球出局，沒有多掉分數。

劉致榮2、3局沒有失分，4局先被敲出安打、跑者盜上二壘，1人出局後再被敲出安打掉分，接著三振抓到第2個出局數退場。

劉致榮今天總計用74球投3.2局，被敲出6支安打，投出6次三振，失掉2分責失分，球隊終場以3比7吞敗，劉致榮無關勝敗，賽後防禦率5.20。

林鋅杰 劉致榮

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