MLB／曾被評為農場大物 海盜釋出陣中最資深外野手

海盜今宣布釋出前農場大物外野手，同時也是海盜陣中最資深、效力長達8個賽季的波蘭柯（Gregory Polanco）。

波蘭柯曾是海盜隊農場中相當受矚目的新秀，2013年，他擠進各家媒體的農場百大新秀，2014年更一舉衝上前段名次，《棒球美國》將他評為第10號新秀，而大聯盟則將他列為第13號新秀。

不過，波蘭柯升上大聯盟後表現平平，2014年初登大聯盟後出賽89場敲7轟，攻擊指數0.650。波蘭柯在2018年打出生涯年，他敲出生涯最高的23轟，並有12次盜壘成功，打擊率.254，OPS 0.839也是生涯最佳。

然而，隔年賽季波蘭柯因傷只出賽42場，去年則出賽50場，打擊率下滑至1成53。今年他獲得較多機會，不過出賽107場中打擊三圍也僅.208/.283/.354。波蘭柯生涯8個賽季從未入選過明星賽，也未曾獲得任何獎項，他在823場出賽中繳出96轟、98次盜壘成功，打擊率.241、上壘率.309、長打率.409，標準化攻擊指數（OPS+）為93。

波蘭柯與球隊的5年3500萬美元延長合約也在今年到期，海盜為了給年輕人機會，最後選擇將他釋出。