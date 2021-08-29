MLB／前大聯盟球星涉嫌性侵自己女兒 最重可能得坐牢15年

據《ESPN》報導，多明尼加籍的前大聯盟球星英卡納西恩（Juan Encarnacion）遭控性侵自己的女兒，多明尼加國家區省總檢長辦公室已證實此事，英卡納西恩最重可能得面臨15年的監禁。

英卡納西恩的妻子指控，英卡納西恩於今年5月時對自己未成年的女兒性侵，檢方也指出，他趁著女兒睡覺時，進入她的房間，並對女兒上下其手，最後實施性侵。相關單位取消了英卡納西恩的保釋，因為他涉嫌多明尼加刑法的亂倫罪，最高可處15年有期徒刑。

曾入選過全明星賽及明星賽MVP的英卡納西恩1997年至2007年效力美國職棒大聯盟，他在馬林魚、紅雀時各拿下過1次世界大賽冠軍，還效力過老虎、紅人、道奇等隊。