MLB／教頭不滿判決遭驅逐 運動家自立自強終止洋基13連勝

洋基作客運動家的系列賽今來到第3場,洋基持續挑戰連勝紀錄,不過第3局發生判決爭議,讓運動家隊教頭梅爾文(Bob Melvin)被驅逐出場。運動家隊在缺少總教練帶領的情況下奮勇作戰,終場以3:2擊退洋基中止6連敗,同時讓洋基止步13連勝。

3局下發生兩次爭議判決,第一次為運動家隊二壘跑者馬爾特(Starling Marte)盜上三壘時,三壘審誤判他盜壘成功。接下來高姆斯(Yan Gomes)打成內野平飛球被二壘手接殺,再傳向三壘封殺跑者馬爾特(Starling Marte),三壘審判定馬爾特出局。

運動家隨即提出挑戰,從重播畫面可清楚看到三壘手歐德(Rougned Odor)接球後並沒有碰到壘包,但最終維持原判,還把抗議的運動家總教練梅爾文趕出場。這次雙殺守備算是補償了洋基,今天三壘的判決可說是一團糟。

直到9局上,洋基才由賈吉(Aaron Judge)的兩分砲打破鴨蛋,這也是他本季第29轟。不過運動家4局下已經靠著查普曼(Matt Chapman)的陽春砲拿下第3分,終場洋基就以1分飲恨,挑戰14連勝失敗。

The umpires now called Starling Marte out at 3rd on this play. Replay showed he was safe. Umpires said the call stands and Bob Melvin has been ejected. This is a disaster. #LunchBreakYanks pic.twitter.com/6FrOQrmrXc