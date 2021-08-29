MLB／教頭不滿判決遭驅逐 運動家自立自強終止洋基13連勝

洋基作客運動家的系列賽今來到第3場，洋基持續挑戰連勝紀錄，不過第3局發生判決爭議，讓運動家隊教頭梅爾文（Bob Melvin）被驅逐出場。運動家隊在缺少總教練帶領的情況下奮勇作戰，終場以3：2擊退洋基中止6連敗，同時讓洋基止步13連勝。

3局下發生兩次爭議判決，第一次為運動家隊二壘跑者馬爾特（Starling Marte）盜上三壘時，三壘審誤判他盜壘成功。接下來高姆斯（Yan Gomes）打成內野平飛球被二壘手接殺，再傳向三壘封殺跑者馬爾特（Starling Marte），三壘審判定馬爾特出局。

運動家隨即提出挑戰，從重播畫面可清楚看到三壘手歐德（Rougned Odor）接球後並沒有碰到壘包，但最終維持原判，還把抗議的運動家總教練梅爾文趕出場。這次雙殺守備算是補償了洋基，今天三壘的判決可說是一團糟。

直到9局上，洋基才由賈吉（Aaron Judge）的兩分砲打破鴨蛋，這也是他本季第29轟。不過運動家4局下已經靠著查普曼（Matt Chapman）的陽春砲拿下第3分，終場洋基就以1分飲恨，挑戰14連勝失敗。