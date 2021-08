MLB／張育成連3戰開轟 美作家驚豔：完全蛻變！

張育成昨本季第6轟出爐,近期連3場出賽都有全壘打表現,除了不斷刷新台灣選手在大聯盟的全壘打支數紀錄,美國《Fansided》專欄作家Nick Dudukovich也讚嘆,張育成自美國時間13日再升大聯盟後,完全蛻變成一位不同的球員,並肯定他若在接下來的比賽都能保持這種表現,便能在球隊中站穩腳步。

文中首先提及張育成上半季表現不佳,打擊率僅有.176,防守上球團也不斷調整他的守備,先讓他守游擊、二壘,後來又變成一壘手,而且他曾在季初發生一次關鍵失誤,最終導致印地安人輸掉比賽。

不過該作家表示,自從張育成於8月13日再度升上大聯盟後,他就蛻變成一位完全不同的球員。近14場比賽中,他的打擊率為.275、OPS0.962,全壘打支數也由明星賽前的2轟,快速增加至6轟,標準化攻擊指數(OPS+)從上半季的38躍升至153。

文章指出,雖然目前張育成的表現仍只是小樣本,但至少現階段顯示,他正展現不俗的打擊手感,而他若要成為球團未來藍圖的一份子,就必須有所作為,而且印地安人陣中內野手競爭激烈,張育成絕不能鬆懈。文末也肯定,如果張育成在本季剩下場次都能保持這種表現,就可能繼續在球隊中站穩腳步。

印地安人今與紅襪鏖戰到延長賽第10局,最終紅襪以5:3贏球,張育成未獲先發,整場坐足板凳。

Chang has homered in his 3rd straight game!#OurCLE pic.twitter.com/kA2PtBlVqe