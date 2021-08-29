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MLB／張育成連3戰開轟 美作家驚豔：完全蛻變！

聯合新聞網 / 綜合報導
印地安人隊張育成昨天敲出陽春砲，連三場比賽開轟，獲得美國專欄作家讚賞。（路透）
印地安人隊張育成昨天敲出陽春砲，連三場比賽開轟，獲得美國專欄作家讚賞。（路透）

張育成昨本季第6轟出爐，近期連3場出賽都有全壘打表現，除了不斷刷新台灣選手在大聯盟的全壘打支數紀錄，美國《Fansided》專欄作家Nick Dudukovich也讚嘆，張育成自美國時間13日再升大聯盟後，完全蛻變成一位不同的球員，並肯定他若在接下來的比賽都能保持這種表現，便能在球隊中站穩腳步。

文中首先提及張育成上半季表現不佳，打擊率僅有.176，防守上球團也不斷調整他的守備，先讓他守游擊、二壘，後來又變成一壘手，而且他曾在季初發生一次關鍵失誤，最終導致印地安人輸掉比賽。

不過該作家表示，自從張育成於8月13日再度升上大聯盟後，他就蛻變成一位完全不同的球員。近14場比賽中，他的打擊率為.275、OPS0.962，全壘打支數也由明星賽前的2轟，快速增加至6轟，標準化攻擊指數（OPS+）從上半季的38躍升至153。

文章指出，雖然目前張育成的表現仍只是小樣本，但至少現階段顯示，他正展現不俗的打擊手感，而他若要成為球團未來藍圖的一份子，就必須有所作為，而且印地安人陣中內野手競爭激烈，張育成絕不能鬆懈。文末也肯定，如果張育成在本季剩下場次都能保持這種表現，就可能繼續在球隊中站穩腳步。

印地安人今與紅襪鏖戰到延長賽第10局，最終紅襪以5：3贏球，張育成未獲先發，整場坐足板凳。

MLB 張育成 印地安人

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