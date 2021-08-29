聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／賈吉猛打開轟也無效 洋基隊中斷13連勝
洋基隊的13連勝之旅在今天結束，雖然有著「法官」賈吉（Aaron Judge）的2分砲挹注，但打線大半熄火，最終以2：3敗給運動家隊。
洋基先發投手柯特斯（Nestor Cortes）5.1局失3分，包括被查普曼（Matt Chapman）敲出陽春砲，而打線面對運動家隊先發投手蒙塔斯（Frankie Montas），7局僅敲出2安，無法得分。
這2支安打都來自賈吉，而賈吉也在9局上從羅莫（Sergio Romo）手中敲出一發兩分砲，但仍功虧一簣，洋基全隊敲出5支安打，賈吉就佔了3支。
這是洋基隊自8月13日後首度吞敗，13連勝追平隊史在1961年9月的紀錄，而隊史最長則是1947年的19連勝。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言