MLB／賈吉猛打開轟也無效 洋基隊中斷13連勝

洋基隊的13連勝之旅在今天結束，雖然有著「法官」賈吉（Aaron Judge）的2分砲挹注，但打線大半熄火，最終以2：3敗給運動家隊。

洋基先發投手柯特斯（Nestor Cortes）5.1局失3分，包括被查普曼（Matt Chapman）敲出陽春砲，而打線面對運動家隊先發投手蒙塔斯（Frankie Montas），7局僅敲出2安，無法得分。

這2支安打都來自賈吉，而賈吉也在9局上從羅莫（Sergio Romo）手中敲出一發兩分砲，但仍功虧一簣，洋基全隊敲出5支安打，賈吉就佔了3支。

這是洋基隊自8月13日後首度吞敗，13連勝追平隊史在1961年9月的紀錄，而隊史最長則是1947年的19連勝。