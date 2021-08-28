MLB／大谷翔平4支0繳白卷 天使遭教士強投一手遮天完封
天使隊日籍好手大谷翔平今（28日）主場對陣教士，面對先發右投馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）卻遭到全面封鎖，整場僅出現零星3安，被對方以111球完封，終場也以5：0輸球。
教士前個系列戰才被道奇橫掃，今面對勝率不到五成的天使，先發投手馬斯葛洛夫大顯神威，完封9局僅被敲3支安打，另外送出2次保送及9次三振，笑納本季第9勝，進攻方面，教士全員多點開花，先發打序中僅有何斯默（Eric Hosmer）4個打數掛蛋，其餘皆有至少1安的表現。
雖然在昨日敲出本季第41發全壘打，大谷翔平近期的火力實則稍稍熄火，加上今天4支0的表現，近七場打擊三圍僅.167/ .333/ .292，24個打席更吞下了多達10次三振，而球隊也沒能把握壘上有人的局面，終場1分未得慘遭完封。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言