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MLB／大谷翔平4支0繳白卷 天使遭教士強投一手遮天完封

聯合新聞網 / 綜合報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

天使隊日籍好手大谷翔平今（28日）主場對陣教士，面對先發右投馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）卻遭到全面封鎖，整場僅出現零星3安，被對方以111球完封，終場也以5：0輸球。

教士前個系列戰才被道奇橫掃，今面對勝率不到五成的天使，先發投手馬斯葛洛夫大顯神威，完封9局僅被敲3支安打，另外送出2次保送及9次三振，笑納本季第9勝，進攻方面，教士全員多點開花，先發打序中僅有何斯默（Eric Hosmer）4個打數掛蛋，其餘皆有至少1安的表現。

雖然在昨日敲出本季第41發全壘打，大谷翔平近期的火力實則稍稍熄火，加上今天4支0的表現，近七場打擊三圍僅.167/ .333/ .292，24個打席更吞下了多達10次三振，而球隊也沒能把握壘上有人的局面，終場1分未得慘遭完封。

教士隊投手馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）完成3安打完封勝。 美聯社
教士隊投手馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）完成3安打完封勝。 美聯社

天使 大谷翔平

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