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MLB／今日戰績表 運動家蒙塔斯先發7局壓制洋基中止13連勝

聯合新聞網 / 整理
運動家隊蒙塔斯先發7局壓制洋基攻勢。 運動家官方推特
運動家隊蒙塔斯先發7局壓制洋基攻勢。 運動家官方推特

MLB今日戰績表

紅襪 5:3(10局) 印地安人

洋基 2:3 運動家

皇家 4:2 水手

響尾蛇 0:7 費城人

紅人 1:6 馬林魚

藍鳥 : 老虎

太空人 : 遊騎兵

紅雀 : 海盜

光芒 : 金鶯

小熊 : 白襪

釀酒人 : 雙城

國民 : 大都會

巨人 : 勇士

教士 : 天使

洛磯 : 道奇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:05 響尾蛇 vs. 費城人

01:05 紅雀 vs. 海盜

01:05 光芒 vs. 金鶯

01:10 紅襪 vs. 印地安人

01:10 紅人 vs. 馬林魚

01:10 藍鳥 vs. 老虎

01:10 國民 vs. 大都會

01:20 巨人 vs. 勇士

02:10 小熊 vs. 白襪

02:10 釀酒人 vs. 雙城

02:35 太空人 vs. 遊騎兵

04:10 洛磯 vs. 道奇

04:10 皇家 vs. 水手

07:00 洋基 vs. 運動家

球隊戰績表

太空人

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