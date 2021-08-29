MLB／今日戰績表 運動家蒙塔斯先發7局壓制洋基中止13連勝
MLB今日戰績表
紅襪 5:3(10局) 印地安人
洋基 2:3 運動家
皇家 4:2 水手
響尾蛇 0:7 費城人
紅人 1:6 馬林魚
藍鳥 : 老虎
太空人 : 遊騎兵
紅雀 : 海盜
光芒 : 金鶯
小熊 : 白襪
釀酒人 : 雙城
國民 : 大都會
巨人 : 勇士
教士 : 天使
洛磯 : 道奇
MLB明日賽程
時間 客場 主場
01:05 響尾蛇 vs. 費城人
01:05 紅雀 vs. 海盜
01:05 光芒 vs. 金鶯
01:10 紅襪 vs. 印地安人
01:10 紅人 vs. 馬林魚
01:10 藍鳥 vs. 老虎
01:10 國民 vs. 大都會
01:20 巨人 vs. 勇士
02:10 小熊 vs. 白襪
02:10 釀酒人 vs. 雙城
02:35 太空人 vs. 遊騎兵
04:10 洛磯 vs. 道奇
04:10 皇家 vs. 水手
07:00 洋基 vs. 運動家
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