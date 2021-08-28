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MLB／連三場開轟都敲反方向 張育成有雷耶斯提點

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
張育成。路透
張育成。路透

印地安人隊台灣好手張育成連三拉三，連續三場出賽都開轟，而且都是右外野的反方向全壘打，張育成透露，關鍵來自教練跟雷耶斯（Franmil Reyes）的提點。

張育成今年敲出了6發全壘打，有4支都在8月產出，尤其是25日、26日連兩天開轟，昨天休息一天，今天再先發又在7局下敲出陽春砲，一度幫助球隊以3：1領先，但最終仍以3：4敗給紅襪隊。

右打的張育成，這三發全壘打分別棒打遊騎兵隊左投赫恩（Taylor Hearn）、拉茲（Jake Latz）以及紅襪隊「E-Rod」羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez），而且都飛出右外野全壘打牆。

張育成近期的火燙手感，也成為賽後媒體受訪重點，他表示，有跟教練還有隊友雷耶斯溝通，「就是把球帶進來一點，往反方向打。」

今天開轟後回到休息區，雷耶斯也跟張育成說，休賽季可以多練習把球往右外野帶，「就像今天一樣」。

雖然連續三場出賽都開轟，不過張育成說，自己還是保持一樣的心情，「每天都做一樣的事情，不要想太多，不管有沒有比賽，心情保持喜樂」。

張育成 印地安人

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