MLB／大聯盟官網提前選塞揚獎 3人投大谷翔平第一名

大聯盟官網召集專家提前預選心中的美聯、國聯塞揚獎人選，日籍好手大谷翔平在投打兼顧下，雖然不在美聯前三名，但也獲得3張第一名選票，大聯盟賽季要打到10月初，最終獎落誰家仍有不小變數。

大聯盟官網邀請旗下超過60名專家進行投票，針對心中前三名的投手給出5分、3分、1分的評價，今年競爭激烈，共有22名投手獲得票選，其中11人獲得第一名選票，第一名選票票數最高者，得票率也沒超過54%。

天使隊日籍好手大谷翔平今年以41轟位居全壘打王，在投手丘上也有著8勝1敗、防禦率3.00的好成績，已經是今年美聯MVP的最熱門人選，但要包辦塞揚獎則有相當大的難度。

大谷翔平在大聯盟官網的先期票選中，獲得3張第一名選票，排名美聯第五，第一名的洋基隊柯爾（Gerrit Cole）獲得31張選票，第二名白襪隊林恩（Lance Lynn）拿下24張。

大聯盟官網指出，大谷翔平的投球局數是一大劣勢（目前105局），但光是能進入討論名單中，就已十分驚人，因為他在打擊面上也支撐著天使隊。

國聯第一名是道奇少主布勒（Walker Buehler），拿下35張第一名票，第二費城人隊惠勒（Zack Wheeler）19張。