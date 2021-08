MLB／大都會「台灣走路人」被換出怪聲 球迷力挺：炒掉總教練！

紐約大都會明星賽後戰績一落千丈,與季後賽漸行漸遠,昨(26日)面對國聯西區的龍頭巨人又以2:3落敗,先發投手「台灣走路人」沃克(Taijuan Walker)只花74球就投到第7局且僅失1分,卻被教頭換下場,他在休息室怒摔水瓶,主場球迷也力挺,高喊:「炒掉總教練!」

Taijuan Walker to Luis Rojas:



"What are you doing?"pic.twitter.com/K4J0iV4D7j