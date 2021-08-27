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MLB／大都會「台灣走路人」被換出怪聲 球迷力挺：炒掉總教練！

聯合新聞網 / 綜合報導
大都會先發投手「台灣走路人」沃克（Taijuan Walker）只花74球就投到第7局且僅失1分，卻被教頭換下場。 美聯社
大都會先發投手「台灣走路人」沃克（Taijuan Walker）只花74球就投到第7局且僅失1分，卻被教頭換下場。 美聯社

紐約大都會明星賽後戰績一落千丈，與季後賽漸行漸遠，昨（26日）面對國聯西區的龍頭巨人又以2：3落敗，先發投手「台灣走路人」沃克（Taijuan Walker）只花74球就投到第7局且僅失1分，卻被教頭換下場，他在休息室怒摔水瓶，主場球迷也力挺，高喊：「炒掉總教練！」

沃克投完6局時用球數還不到70球，然而在7局登板時，先是因三壘手維拉（Jonathan Villar）的守備失誤讓打者上壘，接著再被迪克森（Alex Dickerson）敲安，大都會教頭羅哈斯（Luis Rojas）眼看情勢不妙，選擇叫沃克下場，換上盧普（Aaron Loup）救援，這讓前者相當不滿，站在投手球上罵道：「你在搞什麼？」

儘管表達不悅，沃克還是老實地走進休息室，不過盧普馬上就被下一棒的克勞佛（Brandon Crawford）掃出清壘的二壘安打，巨人逆轉以3：2領先，沃克見狀轉身怒摔水瓶，紐約球迷也高喊「炒掉總教練！」質疑羅哈斯的調度。

大都會季初穩居國東龍頭，下半季卻豬羊變色，兩個禮拜就把領先一口氣敗光，目前以61勝66敗名列國東第三，距離外卡最後一位名額也有8場的勝差。

紐約

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