MLB／賈吉關鍵安打助洋基12連勝 隊史60年來第一次

洋基隊今天對上運動家隊贏得辛苦，6分領先雖然被追平，但靠著賈吉（Aaron Judge）在9局上的適時安打，以及9局下終結者查普曼（Aroldis Chapman）守成，以7：6拿下勝利，將連勝數字推進到12。

這是洋基隊自1901年以來，第11次拿下12連勝，最近一次是在1961年，當時在13連勝止步，隊史最長則是1947年的19連勝。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）在2局就因爭執好球帶被趕出場，但也開啟了洋基隊攻勢，在前3局靠著史丹頓（Giancarlo Stanton）、賈納（Brett Gardner）、賈羅（Joey Gallo）三發全壘打建立起6分領先。

運動家隊靠著查普曼（Matt Chapman）、墨菲（Sean Murphy）3局下的全壘打開始追分，在5局下由哈里森（Josh Harrison）陽春砲追平。

兩隊維持6：6的僵局進入9局上，洋基隊在2出局後由瑞佐（Anthony Rizzo）先保送上壘，代跑的韋德（Tyler Wade）盜壘加上捕手暴傳站上三壘，賈吉一棒敲出右外野安打，攻下領先的1分。

這1分領先在9局下交給查普曼，他未如上一場推積壘包上演「劇場」，雖被敲出1支安打，但仍快速收下3個出局數，守住勝利，也收下個人生涯第300次救援成功。