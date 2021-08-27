MLB／紅襪王牌左投寶刀未老 塞爾復出飆「完美一局」

紅襪隊王牌塞爾（Chris Sale）結束長達一年半的復健，回歸後馬上就用表現宣告自己已經完全康復，今（27日）再繳出5.1局失2分好投，其中還在三局上投出「完美一局（Immaculate Inning）」。

紅襪今主場迎戰雙城，塞爾也迎來復出後的第三場先發，三局時面對雙城8棒高登（Nick Gordon）、9棒西蒙斯（Andrelton Simmons）以及1棒的瑞夫史奈德（Rob Refsnyder），他僅用9球就送出3次三振，達成生涯第三次的完美一局。

據聯盟紀錄統計，塞爾與名人堂投手柯法斯（Sandy Koufax）並列，成為歷史達成最多次完美一局的球員，而他也在隊友的打擊支援下，終場以12：2大勝雙城，塞爾先發3場都拿下勝投，目前紅襪以73勝56敗名列美東第3，外卡席次上領先運動家2.5場勝差。