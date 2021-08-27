MiLB／王志庭中繼3局無失分 陳聖平敲1安打

美職小聯盟皇家隊低階1A的王志庭在18日順利從新人聯盟升上低階1A，今天第3場出賽，幫助球隊解決危機，總計投3局無失分；響尾蛇隊的陳聖平則是4打數敲1支安打。

皇家隊低階1A今天與小熊隊低階1A交手的比賽，王志庭在第5局、上一任投手已經失4分後登板後援，面臨一、三壘有人且無人出局的情況，雖然他一上來就投出觸身球形成滿壘，不過接著讓打者擊出滾地球，跑者在本壘前出局，再讓下一棒擊出雙殺打，幫助球隊化解危機，沒有失分。

王志庭在6局下續投，2出局後投出保送再被敲安打，不過最後用滾地球解決打者，沒有掉分；7局下演出3上3下。總計王志庭中繼投3局，被敲1支安打、投2次四死球，送出1次三振，目前防禦率2.70。王志庭是球隊4任投手中唯一沒有失分，終場皇家隊低階1A以8比9落敗。

另一場低階1A的賽事，響尾蛇隊的陳聖平先發打第9棒、擔任二壘手，前2打席都遭到三振，6局下擊出投手方向滾地球出局；不過8局下敲出一壘安打，隨後盜上二壘。總計陳聖平4打數敲出1支安打，目前打擊率1成94，終場響尾蛇隊低階1A以4比9不敵道奇隊低階1A。