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MLB／近兩場開轟卻坐冷板凳 球迷疑惑：怎無張育成？

聯合新聞網 / 綜合報導
張育成。 美聯社
張育成。 美聯社

台灣好手張育成在明星賽過後的表現出色，近兩場比賽更是有各一發全壘打的演出，不過手感火燙的他卻沒有出現在今日（27日）印地安人的先發打序中，令球迷費解。

近兩場印地安人對陣遊騎兵的比賽，張育成兩日先發一壘手都開轟，昨日還附帶一支帶有打點的二壘安打，單場4支2，打擊率正式突破兩成，現為.205。

不過今天對上右投萊爾斯（Jordan Lyles）的比賽，教練團選擇改由米勒（Owen Miller）先發一壘，本季他的打擊三圍為.175/ .231/ .275，附帶3轟11分打點，明顯不比明星賽後的張育成，打擊三圍.271/ .314/ .604，也難怪球迷對此感到不解。

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