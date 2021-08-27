聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／近兩場開轟卻坐冷板凳 球迷疑惑：怎無張育成？
台灣好手張育成在明星賽過後的表現出色，近兩場比賽更是有各一發全壘打的演出，不過手感火燙的他卻沒有出現在今日（27日）印地安人的先發打序中，令球迷費解。
近兩場印地安人對陣遊騎兵的比賽，張育成兩日先發一壘手都開轟，昨日還附帶一支帶有打點的二壘安打，單場4支2，打擊率正式突破兩成，現為.205。
不過今天對上右投萊爾斯（Jordan Lyles）的比賽，教練團選擇改由米勒（Owen Miller）先發一壘，本季他的打擊三圍為.175/ .231/ .275，附帶3轟11分打點，明顯不比明星賽後的張育成，打擊三圍.271/ .314/ .604，也難怪球迷對此感到不解。
Franmil has a point.#OurCLE pic.twitter.com/M93dj1FetW— Cleveland Indians (@Indians) August 26, 2021
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言