MLB／大谷第41轟打回唯一分數 天使牛棚又砸鍋

專心做回打者，天使隊日籍好手大谷翔平今天在首局首打席就開轟，然而這發陽春砲也是天使隊唯一得分，最終以1：13敗給金鶯隊，總教練麥登（Joe Maddon）賽後點出牛棚過勞問題。

大谷翔平昨天登板投球時，4打數無安打，今天只擔任第一棒、指定打擊，首局就開轟，敲出本季第41號全壘打，也是個人本季第71支長打，確定追平2005年松井秀喜的日職球員單季長打紀錄。

不過無法在今天超越，大谷翔平在3局選到保送、5局敲出中外野飛球出局、8局再獲保送，總計2打數1安打、2次保送，打擊率上升到2成69。

加上大谷這一轟，天使全隊僅敲出3支安打，打不回其他分數外，先發投手巴瑞亞（Jaime Barria）投3.1局失1分退場，後面5名牛棚投手吃完局數，但也掉了12分。

連兩場牛棚投手都大失血，麥登表示，昨天打得辛苦，「牛棚需要回到正軌，就連先發也是，所有投手相關的，都需要回到正軌。」

天使隊對金鶯隊的三連戰首戰雖然贏球，不過先發投手邦迪（Dylan Bundy）只投了1.1局，昨天的大谷翔平已是近7場唯一投到5局的天使先發投手，上一人是8月19日對老虎隊投8局的大谷。

傷兵潮是一大問題，邦迪投完後出現右肩傷勢，加上馬提（Jose Marte）、華倫（Alex Warren）以及狄莫斯（Reid Detmers）也都無法出賽。